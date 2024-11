1/7 Le cabinet de sécurité Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accepté mardi soir l'accord de cessez-le-feu au Liban. Ce dernier est entré en vigueur mercredi à 3h (heure suisse). Photo: keystone-sda.ch

Janine Enderli

Après plus d'un an d'hostilité et deux mois de guerre ouverte, Israël et la milice libanaise du Hezbollah ont finalement conclu un cessez-le-feu rendu possible par le travail acharné des Etats-Unis et de la France. Mais que contient concrètement cet accord? Blick fournit un aperçu des points les plus important connus à ce jour.

1 Durée du cessez-le-feu

L'accord prévoit un cessez-le-feu initial de 60 jours, pendant lesquels les forces israéliennes se retireraient du Liban et le Hezbollah abandonnerait sa présence armée au sud du fleuve Litani. En 2006, une résolution de l'ONU avait mis fin à la guerre entre les deux parties en prévoyant des dispositions similaires.

2 Retrait du Sud-Liban

Alors que les forces israéliennes devraient se retirer du Sud-Liban, l'armée libanaise devrait déployer un total de 10'000 soldats dans les zones évacuées. Environ 5000 sont déjà présents sur place, en plus des soldats de la force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul). Les civils libanais devraient ainsi pouvoir retourner chez eux, pour autant que tout se passe bien.

Selon la chaîne de télévision israélienne Channel 12, Israël n'a pas l'intention de mettre en place une zone tampon au Liban. Les troupes devraient complètement se retirer et reculer jusqu'à la frontière au moins, précise le média.

3 «Phase de calme» dans le nord d'Israël

Concernant le nord d'Israël, l'objectif principal de l'Etat hébreu est de permettre à ses citoyens qui ont été évacués de regagner leurs maisons. Néanmoins, selon la chaîne de télévision israélienne Kan, le gouvernement ne demandera pas aux habitants concernés de rentrer immédiatement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Israël veut d'abord instituer puis garantir une «phase de calme» prolongée à la frontière. Cette étape pourrait durer plusieurs semaines.

4 Achats d'armes au Liban

Selon la télévision israélienne, le Liban s'est engagé à surveiller tous les achats d'armes et toute la production de matériel militaire dans le pays. Ceci afin de s'assurer que rien n'atterrisse dans les mains du Hezbollah. Le gouvernement libanais se serait dit prêt à appliquer strictement cette mesure.

5 Comité de surveillance international

Un comité de cinq pays, qui serait présidé par les Etats-Unis et dont la France ferait partie, devrait veiller au respect du cessez-le-feu au Liban. Concrètement, une task force internationale composée de soldats de la paix américains et français serait chargée de surveiller la situation. Le Liban et Israël ne seraient pas parvenus à se mettre d'accord pour désigner les autre pays membres de cette commission.

Israël aurait en outre revendiqué le droit d'attaquer le Liban afin de «faire respecter» les conditions du cessez-le-feu au cas où l'armée libanaise et la force d'intervention internationale ne parvenaient pas à tenir le Hezbollah à l'écart de la zone frontalière.