Les Etats-Unis sanctionne le «Cartel de los Soles», un gang vénézuélien probablement lié à Nicolas Maduro. Cette organisation est accusée de soutenir le narcotrafic vers les États-Unis et de collaborer avec des groupes terroristes.

Washington a placé le «Cartel de los Soles» sur une liste spéciale d'organisations terroristes. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le département américain du Trésor a annoncé vendredi des sanctions contre le «Cartel de los Soles», qu'il a décrit comme un gang vénézuélien dirigé par le président Nicolas Maduro pour soutenir le narcotrafic vers les Etats-Unis.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Trésor américain a dit avoir placé le «Cartel de los Soles» sur une liste spéciale des organisations «terroristes mondiales», ce qui implique le gel de ses avoirs aux Etats-Unis et l'interdiction de toute transaction avec cette entité.

Une menace pour la paix aux Etats-Unis

«Le Cartel de los Soles est un groupe criminel basé au Venezuela, dirigé par Nicolas Maduro Moros et d'autres hauts responsables vénézuéliens du régime de Maduro qui apporte un soutien matériel à des organisations terroristes étrangères qui menacent la paix et la sécurité des Etats-Unis, à savoir Tren de Aragua et le Cartel de Sinaloa», a affirmé le Trésor dans un communiqué.

«Les mesures prises aujourd'hui révèlent encore davantage le soutien apporté par le régime illégitime de Maduro au narcoterrorisme par l'intermédiaire de groupes terroristes tels que le Cartel de los Soles», a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent, cité dans ce communiqué.

Au cours de son premier mandat (2017-2021), l'administration Trump avait inculpé Nicolas Maduro et plusieurs de ses proches collaborateurs pour «narcoterrorisme» et offert une récompense pour leur capture, des accusations vigoureusement niées par le président socialiste vénézuélien.

Le narcotrafic comme arme

Selon le Trésor, le «Cartel de los Soles» ("Cartel des Soleils") tire son nom des insignes en forme de soleil qui ornent les uniformes des hauts gradés des forces armées vénézuéliennes, et «aide Tren de Aragua à accomplir son objectif d'utiliser le flux illégal de stupéfiants comme arme contre les Etats-Unis». Le département n'apporte aucune précision sur la nature de cette aide.

Originaire du Venezuela, le Tren de Aragua est une organisation criminelle qui se livre à des extorsions, meurtres, trafic de drogue et d'êtres humains dans plusieurs pays d'Amérique latine. Le président américain Donald Trump accuse l'Etat vénézuélien d'être derrière cette organisation.

Caracas et Washington entretiennent des relations tendues depuis des années. Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 2019, quand les Etats-Unis avaient contesté la réélection de Nicolas Maduro jugée irrégulière par la communauté internationale. Les Etats-Unis ont imposé des sanctions économiques et un embargo pétrolier au pays sud-américain.