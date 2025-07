L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état mardi d'un nouveau bilan des violences à Soueïda, portant à 203 le nombre de morts depuis le début des affrontements dimanche entre druzes et bédouins.

Un convoi des forces gouvernementales se dirige vers la ville de Soueïda. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Depuis le début des combats dimanche dans la région de Soueïda, opposant Druzes et Bédouins, 203 personnes ont perdu la vie, selon un nouveau décompte publié mardi par l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Des troupes gouvernementales ont ensuite été envoyées sur place.

«Le nombre de morts liés aux combats et aux exécutions sommaires à Soueïda depuis dimanche matin s'élève à 203», a précisé l'ONG. Parmi eux, 92 druzes, dont 21 civils exécutés sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur, 93 membres des forces gouvernementales, et 18 Bédouins.