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Crue mortelle au Népal
Le bilan dépasse les 1000 morts, près de 4500 personnes portées disparues

L'effondrement d'un glacier, qui a ensuite engendré des inondations au Népal et au Tibet, mercredi matin, a fait de nombreuses victimes. Des centaines de touristes sont portés disparus.
Publié: 07:03 heures
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Dernière mise à jour: il y a 45 minutes
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Photo: AFP

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Des inondations ont ravagé une vallée de l'Himalaya, au Népal et au Tibet.

  • C'est effondrement d'un glacier, et non un séisme, qui a provoqué la catastrophe, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis.

  • Le dernier bilan fait état d'au moins 903 morts au total. Plus de 4247 personnes sont portées disparues.
  • Deux Suisses ont été secourus, tandis qu'une troisième est toujours porté disparue. Ce chiffre pourrait augmenter.
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AFP Agence France-Presse
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