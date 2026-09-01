En bref
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- Des inondations ont ravagé une vallée de l'Himalaya, au Népal et au Tibet.
C'est effondrement d'un glacier, et non un séisme, qui a provoqué la catastrophe, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis.
- Le dernier bilan fait état d'au moins 903 morts au total. Plus de 4247 personnes sont portées disparues.
- Deux Suisses ont été secourus, tandis qu'une troisième est toujours porté disparue. Ce chiffre pourrait augmenter.
AFP Agence France-Presse
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