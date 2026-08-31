La chanteuse belge effectuera une nouvelle tournée dès le mois de mars prochain. Elle donnera un concert à la Vaudoise aréna en novembre 2027.

AFP Agence France-Presse

La chanteuse belge Angèle a annoncé lundi les dates d'une nouvelle tournée qui démarrera en mars et passera par Paris, Bruxelles, New York ou Berlin, pour défendre «Instinct», son troisième album aux sonorités électro prévu pour octobre. La star francophone de la pop, 30 ans, a dévoilé les contours de cet «Instinct Tour» produit par le géant du divertissement Live Nation et qui compte 23 dates à ce stade.

Après un coup d'envoi le 3 mars en France à Reims (est), Angèle posera ses valises à l'Accor Arena pour trois shows parisiens, avant de rejoindre la Belgique avec deux concerts à Bruxelles. Comme pour ses précédentes tournées, la chanteuse sillonnera aussi l'Europe et l'Amérique du Nord, notamment pour deux concerts aux Etats-Unis, dans des salles de jauge moyenne. Elle clôtura sa tournée en beauté à Lausanne, avec un show à la Vaudoise aréna le 6 novembre 2027.

Un tournant électro

Cette tournée, dont la billetterie générale ouvrira samedi, «marque une nouvelle étape dans la carrière d'Angèle et constitue sa plus ambitieuse aventure scénique à ce jour», a déclaré Live Nation dans un communiqué. Elle est accolée à la sortie, le 16 octobre, de son nouvel opus. Avec «Instinct», l'interprète de «Balance ton quoi» qui s'est fait connaître avec une pop acidulée, promet un tournant électro.

Angèle en a déjà dévoilé trois titres: «What you want» en collaboration avec le duo Justice, ambassadeur de la French Touch, «Dis-le» et ses références à la free party, puis «Une seule vie».

Avec une nouvelle DJ

Signe supplémentaire de ce virage musical, l'artiste a rejoint, en juillet, la DJ techno Amelie Lens sur la scène de Dour, grand festival belge de musiques alternatives. Mais ce sillon s'est en réalité creusé dès 2024, au moment des Jeux olympiques de Paris. Lors de la cérémonie de clôture, elle avait interprété «Nightcall» aux côtés du DJ Kavinsky - récemment décédé - et du groupe pop-rock Phoenix.

Forte de ces succès, lancés avec «Brol» (2018) puis «Nonante-Cinq» (2021), l'artiste cumule «près de quatre milliards de streams à travers le monde», selon son tourneur.