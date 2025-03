Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le chef des forces armées ougandaises (UPDF), Muhoozi Kainerugaba, a affirmé dimanche que ses troupes ou le groupe armé antigouvernemental M23 entreraient «d'ici une semaine» dans la grande ville de Kisangani, dans le centre-est de la République démocratique du Congo (RDC).

«Notre peuple de Kisangani, nous venons vous sauver. L'Armée de Dieu arrive», a posté sur X Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni. «Dans une semaine, le M23 ou l'UPDF sera à Kisangani. Par ordre de Yoweri Museveni, commandant-en-chef de l'UPDF!», a-t-il ajouté.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le M23, qui s'est emparé successivement fin janvier puis mi-février des deux principales villes de l'est de la RDC, chefs-lieux des provinces des Nord-Kivu et Sud-Kivu, n'a pas fait état de son intention de marcher sur la ville stratégique de Kisangani.

Commentaires débridés et provocations

Le Rwanda est accusé de soutenir le M23 avec son armée. La position du M23 la plus proche de Kisangani est la ville de Walikale, à environ 450 km de là, et le groupe armé a annoncé samedi son intention de s'en retirer pour «favoriser» le dialogue avec le gouvernement. Dimanche, il s'y trouvait toujours, selon des habitants. Muhoozi Kainerugaba est connu pour ses commentaires débridés et ses provocations sur Twitter, et désormais X, qui ont pu engendrer des tensions diplomatiques.

Discret dans le conflit qui secoue l'est de la RDC, l'Ouganda y est militairement présent depuis des années et joue sur le territoire de son voisin un jeu à multiples bandes, selon les analystes. L'armée ougandaise opère dans les provinces frontalières de l'Ituri et du Nord-Kivu pour combattre aux côtés des Congolais les Forces démocratiques alliées (ADF), des rebelles d'origine ougandaise responsables de massacres.

Kisangani, chef-lieu de la province de la Tshopo, est un noeud commercial et un point de transit clé au point de rencontre de trois rivière sur la route qui mène à Kinshasa, depuis l'est. Le M23 a, par le passé, menacé de marcher jusqu'à Kinshasa et renverser le président Felix Tshisekedi.