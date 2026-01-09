AFP Agence France-Presse
Le gouvernement argentin a rendu les 20 milliards de dollars avancés fin octobre par Washington dans le cadre d'un accord d'échange de devises, ou «swap», qui devait permettre de «contribuer à la stabilité économique», a annoncé vendredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.
A lire aussi
«Je suis heureux d'annoncer que, signe du renforcement de sa stabilité financière, l'Argentine a rendu, rapidement et totalement», les fonds avancés par les Etats-Unis, a assuré Scott Bessent sur son compte X, en précisant que l'opération n'avait «pas coûté d'argent» aux contribuables américains.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc