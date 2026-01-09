DE
Washington félicite Buenos Aires
L'Argentine a remboursé les 20 milliards de dollars avancés fin octobre

L'Argentine a remboursé 20 milliards de dollars à Washington, avancés en octobre dans un accord de swap. Selon Scott Bessent, ce geste démontre la stabilité financière du pays sud-américain.
L'Argentine a rendu l'argent que Washington lui avait avancé en octobre dernier.
Photo: AFP
Le gouvernement argentin a rendu les 20 milliards de dollars avancés fin octobre par Washington dans le cadre d'un accord d'échange de devises, ou «swap», qui devait permettre de «contribuer à la stabilité économique», a annoncé vendredi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

«Je suis heureux d'annoncer que, signe du renforcement de sa stabilité financière, l'Argentine a rendu, rapidement et totalement», les fonds avancés par les Etats-Unis, a assuré Scott Bessent sur son compte X, en précisant que l'opération n'avait «pas coûté d'argent» aux contribuables américains.

