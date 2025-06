La console Nintendo Switch 2 sort officiellement ce jeudi 5 juin et suscite un très grand engouement. Photo: Richard Drew

ATS Agence télégraphique suisse

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo entend au moins égaler le succès de la Switch: sortie en mars 2017, celle-ci a été écoulée à plus de 152 millions d'exemplaires, la troisième console la plus vendue de tous les temps derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS.

Comme la Switch originale, la nouvelle version est une console hybride - jouable aussi bien en déplacement que connectée à un téléviseur - mais disposant d'un écran plus grand, d'une mémoire huit fois supérieure, d'un micro intégré et de manettes amovibles.

Des millions de précommandes

Au vu de l'impatience suscitée, «je ne serais pas surpris de voir la Switch 2 battre des records de ventes dans les semaines et mois à venir», a déclaré Serkan Toto, du cabinet tokyoïte Kantan Games. Au Japon, la boutique en ligne de Nintendo a enregistré 2,2 millions de demandes de précommande pour la Switch 2, «niveau incroyable que le secteur n'avait jamais connu» pour le lancement d'une console, indique Serkan Toto à l'AFP. «Nous anticipons un méga-lancement, et il sera intéressant de voir combien de temps cette dynamique initiale se poursuivra», ajoute-t-il.

La Switch 2 «est proposée à un prix relativement élevé» par rapport à l'originale et «même si le lancement suscite une dynamique, il ne sera pas facile de la maintenir sur le long terme», reconnaissait lui-même en mai le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa. La Switch 2 est vendue 469,95 francs en Suisse, alors que sa devancière avait été lancée à 329,99 francs. Des titres Switch 2 comme «Donkey Kong Bonanza» et «Mario Kart World» seront également plus chers.

Les fans prêts à bondir

Les détaillants aux Etats-Unis et en Europe se préparent à accueillir une vague de fans enthousiastes, certains magasins ouvrant leurs portes dans la nuit pour les accueillir. «Pour nous, ce sera un record en termes de ventes dès le premier jour», prévoit Charlotte Massicault, directrice multimédia et jeux chez Fnac Darty en France.

L'engouement a même conduit à l'annulation de certaines précommandes faute de stocks suffisants, notamment au Royaume-Uni: le distributeur britannique Game a assuré «travailler d'arrache-pied pour rétablir autant de précommandes concernées que possible».

Dans une tente aménagée pour l'occasion, Angel Caceres vient de jouer au nouveau jeu Mario Kart World et s'emballe pour «les détails» et les personnages «plus expressifs». «Je suis super excité de récupérer (la console) à minuit», dit ce récent diplômé de 22 ans. «Je vais être crevé après ça.»

Prix de vente élevé

Serkan Toto s'attend à ce qu'il soit «difficile de se procurer une Switch 2 non seulement au lancement, mais aussi pendant les semaines et mois qui suivent, voire toute l'année», comme ce fut le cas pour les débuts de la Switch. Nintendo prévoit d'écouler 15 millions de Switch 2 d'ici mars 2026, soit environ autant que la Switch durant sa première année de commercialisation. Reste à voir si les prix de vente élevés ne refroidiront pas les ardeurs du grand public.

«J'ai pu y jouer, et je pense qu'elle vaut ce prix-là», a expliqué Steven Paterno, qui patientait, avec un groupe d'une vingtaine de passionnés, depuis un mois et demi devant le magasin Nintendo du Rockefeller Center, à New York, pour faire partie des premiers à mettre la main sur le Graal.

«Une meilleure résolution, un plus grand écran, pas de temps de latence», relève-t-il, «pour moi, la Switch 2 est ce qu'aurait dû être la Switch originelle.» L'entreprise «devra faire des efforts» pour convaincre les joueurs occasionnels mais les fans qui rêvaient simplement d'une Switch «super puissante» même sans innovations radicales sont eux «super excités», juge-t-elle.

Enjeu de taille pour Nintendo

De nouvelles fonctionnalités permettant aux utilisateurs de discuter en ligne et de partager temporairement une partie de jeux avec leurs amis pourraient constituer un atout majeur pour séduire des joueurs devenus familiers du «streaming».

L'enjeu est massif pour Nintendo: bien qu'il se diversifie dans les parcs à thème et films à succès, environ 90% de ses revenus proviennent de l'activité liée à sa console vedette. Il a durement souffert de l'effritement des ventes de la Switch jugée veillissante, lesquelles ont plongé de 22% en 2024-2025.

Autre défi: la guerre commerciale. Les consoles Nintendo destinées au marché nord-américain sont notamment produites au Vietnam, frappé par l'administration Trump de surtaxes de 46% provisoirement suspendues jusqu'à début juillet. Une incertitude qui pourrait inciter certains à précipiter leur achat avant une éventuelle hausse des prix.