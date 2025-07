L'ambassade américaine au Yémen accuse les Houthis d'avoir kidnappé des membres d'équipage de l'Eternity C en mer Rouge. Elle dénonce le meurtre de marins et le naufrage du navire, exigeant la libération immédiate des survivants capturés.

Le cargo Eternity C près de Cathlamet, dans l'Oregon, le 23 juillet 2019. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'ambassade des Etats-Unis au Yémen, basée à Ryad, a accusé mercredi les Houthis d'avoir enlevé des membres d'équipage du navire Eternity C, attaqué en mer Rouge par ces rebelles yéménites. «Après avoir tué leurs coéquipiers et coulé leur navire, les terroristes houthis ont enlevé de nombreux survivants de l'équipage de l'Eternity C», a déclaré sur X l'ambassade, appelant à leur «libération immédiate et inconditionnelle».

Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué mercredi l'attaque meurtrière lancée l'avant-veille contre un cargo au large des côtes yéménites, la deuxième en 24 heures à cibler un bateau en mer Rouge, voie maritime essentielle pour le commerce mondial.

«La force navale des forces armées yéménites a visé le navire (ETERNITY C)», a déclaré le porte-parole militaire des rebelles soutenus par l'Iran, Yahya Saree, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza et précisant que le navire se dirigeait vers Eilat, en Israël.