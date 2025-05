Il faudra bosser jusqu'à 70 ans d'ici 2040 au Danemark

L'âge de la retraite est relevé à 70 ans au Danemark. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le Parlement danois a adopté jeudi, sans forte opposition, une loi relevant l'âge de la retraite à 70 ans à partir de 2040, contre 67 ans actuellement. 81 députés ont voté pour et 21 contre, a indiqué le Folketing sur son site internet. Au Danemark, depuis la réforme de 2006, l'âge légal de départ est indexé sur l'espérance de vie et révisé tous les cinq ans. En 2030, il passera à 68 ans, et en 2035, il sera de 69 ans.

La nouvelle loi fixe à 70 ans l'âge de la retraite pour tous ceux nés après le 31 décembre 1970, autrement dit toutes les personnes qui auront 69 ans en 2040 et après. L'été dernier, la cheffe du gouvernement, la sociale-démocrate Mette Frederiksen, 47 ans, s'était dite prête à revoir le système, une fois que l'âge de départ aurait atteint 70 ans. «Nous ne croyons plus au caractère automatique de la hausse du départ à la retraite», a-t-elle déclaré en août au quotidien Berlingske.