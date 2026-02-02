DE
FR

L'affaire Epstein se poursuit
Dossiers Epstein: la police de Londres examinera des signalements visant un ex-ministre

La police de Londres enquête sur des signalements liés à l'affaire Epstein concernant une possible mauvaise conduite publique. Des médias citent l'ex-ambassadeur et travailliste Peter Mandelson, qui a quitté son parti dimanche.
Publié: 02.02.2026 à 23:10 heures
Figure historique du Parti travailliste, Peter Mandelson avait déjà été rattrapé par l'affaire Epstein en septembre.
Photo: AP
AFP Agence France-Presse

La police de Londres a annoncé lundi soir étudier des «signalements» liés à l'affaire Epstein sur des faits présumés de «mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique», des médias britanniques évoquant le nom de l'ex-secrétaire d'Etat et ambassadeur aux Etats-Unis Peter Mandelson.

«Nous avons connaissance de la publication supplémentaire de millions de documents judiciaires relatifs à Jeffrey Epstein», a écrit dans un communiqué la police de la capitale britannique, ajoutant avoir reçu, «à la suite de cette publication», «un certain nombre de signalements concernant des faits présumés de mauvaise conduite dans l'exercice d'une fonction publique».

Elle précise que «tous ces signalements seront examinés afin de déterminer s'ils atteignent le seuil pénal justifiant l'ouverture d'une enquête». Sollicitée par l'AFP, la police londonienne n'a pas souhaité apporter davantage de précisions à son communiqué, refusant de nommer la personne ou les personnes visée(s).

Plusieurs médias britanniques, dont la BBC, le Times et le Telegraph, évoquent, quant à eux, le nom de Peter Mandelson. Figure historique du Parti travailliste, il avait déjà été rattrapé par l'affaire Epstein en septembre : il avait alors été limogé de son poste d'ambassadeur aux Etats-Unis.

Dimanche soir, dans la foulée de nouvelles révélations sur sa relation avec le défunt pédocriminel américain, M. Mandelson a annoncé quitter le Labour.

