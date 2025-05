Donald Trump Jr. ouvre un club exclusif! L'adhésion n'est possible que sur invitation. L'objectif est de créer le club le plus exclusif des Etats-Unis pour les magnats de l'économie et de la technologie. Les journalistes et les lobbyistes ne sont pas les bienvenus.

Trump Jr. ouvre le club de super-riches le plus exclusif des Etats-Unis

1/4 Donald Trump Jr, PDG de la Trump Organization et désormais propriétaire d'un club de membres exclusif à Washington. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Macher

Le goût du gouvernement de Donald Trump pour le repli sur soi et le refus de toute influence extérieure n’a jamais été aussi flagrant que depuis le début du second mandat du milliardaire républicain. Que ce soit de la part de journalistes ou de la justice américaine, les critiques ou même les actions en justice ne sont pas les bienvenues.

Donald Trump Jr., le fils du président, semble partager cette attitude face à l’opinion publique. L’entrepreneur, aujourd’hui à la tête de la Trump Organization, a lancé à Washington un club de membres exclusif et ultra-privé, avec le banquier et grand donateur républicain Omeed Malik, ainsi que d'autres investisseurs fortunés. Leur groupe cible? Les ultra-riches.

«Nous ne voulons pas de journalistes»

C’est David Sacks, le représentant de Donald Trump pour les questions de cryptomonnaie et d’intelligence artificielle, qui l’a affirmé dans un podcast, évoquant une dizaine d’autres membres fondateurs, dont Alex et Zach Witkoff, fils du magnat de l’immobilier Steve Witkoff, actuel émissaire américain au Moyen-Orient. Les fondateurs bénéficieront d'«avantages supplémentaires», a ajouté David Sacks, sans en préciser la nature. Selon plusieurs médias, le club serait situé dans le quartier huppé de Georgetown, mais le représentant de Donald Trump ne l’a pas confirmé.

L’objectif est de créer le club le plus sélect des Etats-Unis, réservé aux puissants du monde économique et technologique souhaitant entretenir leurs relations avec l’entourage de Donald Trump. «Nous ne voulons pas de journalistes, de fausses nouvelles ou de lobbyistes. Nous voulons que les gens se sentent à l’aise et puissent avoir des conversations confidentielles», précise encore David Sacks.

Adhésion pour 500'000 dollars

Pour garantir l'absence d'hôtes indésirables, l’entrée se fait uniquement sur invitation. Et elle coûte cher! 500’000 dollars pour devenir membre, sans compter des frais annuels non communiqués. «Je pense que les gens se laissent un peu emporter par ce chiffre», a relativisé David Sacks. Une vérification approfondie est prévue pour chaque candidature.

Sur le site web du club, seul le logo apparaît. Dans la rubrique Membership, on peut lire: «L’adhésion à la section exécutive n’est possible que sur invitation. La liste d’attente est désormais close et sera revue chaque année.»

Un prix qui, pour les membres de l’administration Trump, ne devrait poser aucun souci. Ce cabinet est, de loin, le plus fortuné de l’histoire des Etats-Unis. Une publicité discrète pour le club a d’ailleurs déjà été faite lors du dernier dîner des correspondants de la Maison Blanche.