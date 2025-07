La police retrouve la trace de peluches virales contrefaites

Les peluches Labubu, populaires dans le monde entier, sont victimes de contrefaçons massives en Chine. Une opération policière à Shanghai a permis de démanteler un important réseau de fabrication et de vente de faux Labubu.

La police de Shanghaï a démantelé en juillet un groupe criminel qui fabriquait et vendait des peluches Labubu de contrefaçon, arrêtant huit personnes et saisissant 5000 jouets d'une valeur de 1,7 million de dollars, ont rapporté mardi soir les médias d'Etat locaux.

Les petites peluches Labubu (prononcer «Laboubou»), ressemblant à un lapin croisé avec un monstre, s'inscrivent dans la vague montante des produits culturels chinois qui séduisent à l'étranger, ornant les sacs à main de célébrités comme Rihanna et Dua Lipa.

Ces créatures poilues et crochues, du fabricant de jouets basé à Pékin Pop Mart et qui se vendent généralement autour de 40 dollars, sont produites en quantités limitées et ont fait fureur dans des magasins du monde entier. Les contrefaçons – dont beaucoup sont également fabriquées en Chine – ont inondé les plateformes en ligne, surnommées «Lafufus» par les utilisateurs des réseaux sociaux.

Victimes de leur succès

La saisie à Shanghaï début juillet a permis de mettre la main sur des jouets contrefaits d'une valeur de 12 millions de yuans (1,7 million de dollars), a rapporté mardi soir le Shanghai Daily, un média d'Etat. Pop Mart a prévenu la police après qu'un client a signalé qu'une poupée achetée en ligne était en fait une contrefaçon.

L'enquête a mené à la découverte d'une boutique en ligne qui vendait des ventilateurs, des haut-parleurs et des consoles de jeux, mais qui servait également de façade pour la vente des produits contrefaits. La police a perquisitionné un entrepôt, arrêté huit personnes et saisi 5000 jouets, estampillées de marques commerciales falsifiées et de faux autocollants anti-contrefaçon, selon le Shanghai Daily.

A Singapour en 2024, des images de vidéosurveillance ont montré une famille en train de voler des poupées Labubu dans une machine attrape-peluches, selon le média en ligne singapourien AsiaOne. Aux Etats-Unis, des cambrioleurs ont fait irruption en juin dans un magasin en Californie et ont emporté plusieurs Labubu, ainsi que des appareils électroniques et d'autres objets de valeur, d'après la chaîne de télévision américaine ABC.