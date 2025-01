Un séisme de magnitude 7,1 frappe le Népal, fortes secousses à Katmandou

De fortes secousses sismiques ont été ressenties mardi à Katmandou, la capitale népalaise, après un séisme de magnitude 7,1 survenu plus tôt dans le nord-est du pays. En 2015, le Népal avait déjà été ravagé par un puissant séisme qui avait fait plus de 8000 victimes.

En 2015, ce pays montagneux d'Asie du sud avait déjà été frappé par un séisme de magnitude 7,9 qui avait fait plus de 8000 victimes. (Archives) Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

De fortes secousses ont été ressenties juste avant l'aube mardi dans la capitale du Népal, Katmandou, selon un journaliste de l'AFP présent sur place, après un tremblement de terre de magnitude 7,1 survenu plus tôt près de la frontière montagneuse avec la Chine. L'Institut d'études géologiques américain (USGS) a rapporté que l'épicentre de ce séisme d'une magnitude de 7,1 se trouvait à 93 kilomètres de Lobuche, non loin du Tibet. Katmandou se situe à plus de 200 kilomètres de là.

Développement suit.