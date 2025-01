Des tremblements de terre frappent l'Ethiopie

Des séismes secouent l'Éthiopie, forçant l'évacuation de milliers de personnes. Les régions Afar, Oromia et Amhara sont touchées par une activité sismique intense, avec une secousse atteignant 5,8 de magnitude.

L'Ethiopie est située dans une région sismique à risque à cause de sa situation proche de la vallée du Rift. (Photo symbolique) Photo: AFP

Des évacuations de résidents sont en cours samedi en Ethiopie après que plusieurs tremblements de terre ont secoué vendredi et samedi ce pays de la Corne de l'Afrique, dont une secousse de magnitude de 5,8. Ces tremblements de terre sont concentrés dans les régions rurales Afar, Oromia et Amhara après plusieurs mois d'activité sismique intense.

Aucune victime n'a été recensée jusqu'ici. Environ 80'000 personnes vivent dans les régions touchées et les plus vulnérables étaient en train d'être déplacées vers des logements temporaires, a indiqué le service de communication du gouvernement éthiopien.

«Ces tremblements de terre augmentent en termes de magnitude et de récurrence», a précisé un communiqué du service, ajoutant que des experts avaient été déployés dans la zone pour évaluer les dégâts.

Evacuation de la population

Selon la Commission nationale éthiopienne de gestion des risques de catastrophe, quelque 20'570 personnes ont été évacuées vers des zones plus sûres dans les régions de l'Afar et de l'Oromia, sur quelque 51'000 personnes considérées comme «vulnérables».Quelque 8000 personnes en Oromia doivent en outre être évacuées «dans les prochains jours», a-t-elle ajouté dans un communiqué

La dernière de cette série de secousse, d'une magnitude de 4,7 sur l'échelle de Richter qui va jusqu'à 9, a frappé peu avant 12h40 locales (10h40 suisses) à environ 33 km au nord de la ville de Metehara, dans la région Oromia, selon le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM).

Séismes fréquents

Ces tremblements de terre ont endommagé des maisons et ont menacé de déclencher une éruption du volcan, le mont Dofan, près de la localité de Segento, dans le nord-est de la région Afar. Le cratère du volcan ne rejetait plus de panaches de fumée, mais les habitants de la zone ont tout de même fui leurs maisons dans la panique.

Les tremblements de terre sont réguliers en Ethiopie à cause de sa situation le long de la vallée du Rift, l'une des régions à la plus intense activité sismique au monde. Selon des experts, ces secousses et éruptions sont dues à une expansion des plaques tectoniques sous le Grand Rift africain.