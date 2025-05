il y a 54 minutes

Pas de pourparlers russo-ukrainens à Genève

Photo: Getty Images

Genève n'accueillera pas le second round de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, a indiqué une source à l'agence de presse russe Tass. Selon elle, la Suisse ne peut plus être considérée comme un pays neutre.

«Comme la politique de la Suisse n'est plus neutre, Genève ne peut pas servir de plateforme» pour les négociations, a déclaré cette source. Dans une interview diffusée mardi par la chaîne Fox News, l'émissaire américain pour l'Ukraine Keith Kellogg avait évoqué la possibilité de tenir ces discussions dans la cité de Calvin.

Source: ATS