L'hiver va bientôt s'installer en Ukraine et pourrait créer des problèmes dans le déroulement de la guerre. Photo: Anadolu via Getty Images

Chiara Schlenz

L'hiver approche et cela va poser de gros problèmes à l'Ukraine. Durant longtemps, la ligne de front ukraino-russe dans le Donbass est restée immobile, les deux parties étant engagées dans une guerre d'usure. Depuis l'été, les choses ont toutefois recommencé à bouger et de violents combats ont à nouveau éclaté dans le Donbass. Depuis, l'armée russe fait lentement mais sûrement des progrès significatifs dans la région.

Mais l'arrivée de l'hiver pourrait à nouveau paralyser les combats et mettre l'Ukraine dans une mauvaise posture. Blick répond aux interrogations majeures concernant la situation actuelle sur le front.

1 Quelle est la situation actuelle sur la ligne de front?

La ville de Pokrovsk, visée par l'armée russe, a été et est toujours particulièrement disputée. Depuis l'été, les Russes ont avancé de plus de 16 kilomètres dans la région, selon les informations du média allemand «Spiegel». En octobre, la Russie s'est emparée des deux localités du Donbass, Vouhledar et Selydove. Les forces russes ont par ailleurs avancé jusqu'à la ville de Koupiansk dans la région nord-est de Kharkiv.

Sur le front sud, les raids aériens russes se multiplient également. Selon l'AFP, les Russes se préparent depuis plusieurs semaines à des opérations offensives dans plusieurs directions, notamment vers Zaporijia.

Pendant ce temps, les Ukrainiens parviennent à défendre la localité stratégique de Tchassiv Yar, qui ouvrirait la voie vers Kramatorsk en cas de prise russe. Pour les forces armées ukrainiennes, ce scénario serait un désastre stratégique. Les troupes y livrent par conséquent des combats acharnés. Alors que la Russie veut s'emparer de Kramatorsk à tout prix, l'Ukraine, elle, tente de résister de toutes ses forces.

2 Pourquoi ces pertes seraient-elles si graves pour l'Ukraine?

Pokrovsk et les localités environnantes sont des nœuds stratégiques pour l'Ukraine. Un important centre d'opérations de l'armée ukrainienne est stationné à Kramatorsk. Pokrovsk elle-même est considérée comme «la porte d'entrée» du Donbass. Notamment grâce à une gare ferroviaire de taille importante et une autoroute qui relient la ville du Donbass à l'ouest de l'Ukraine. La ville s'avère alors être une artère logistique importante pour les soldats ukrainiens qui se déplacent entre Pokrovsk et les parties supérieures de la région de Donetsk, comme Kramatorsk et Sloviansk.

A l'inverse, Pokrovsk représenterait pour l'armée russe une victoire partielle majeure sur la voie de la prise d'autres territoires à l'ouest de l'Ukraine. Par ce biais, la Russie parviendrait à couper une artère vitale de l'armée ukrainienne. Des scénarios similaires sont prévisibles à Koupiansk, au nord de Pokrovsk.

3 Pourquoi les Ukrainiens sont-ils en si mauvaise posture dans le Donbass?

L'armée ukrainienne est très affaiblie en raison de son dispositif offensif dans la région russe de Koursk, dans le Donbass. Contrairement aux attentes ukrainiennes, la Russie n'a pas retiré ses troupes du Donbass pour répondre à l'attaque sur son propre sol. Au-delà du point de vue stratégique, l'armée ukrainienne est globalement épuisée, en sous-effectif et surchargée. Une nouvelle loi sur la mobilisation est certes entrée en vigueur en mai, mais l'armée a toujours du mal à compenser les pertes par de nouvelles recrues.

La Russie, en revanche, a beaucoup appris au cours des derniers mois. Pendant longtemps, les troupes russes ont couru par immenses vagues de soldats droit vers l'ennemi et sans ménagement. Cette tactique n'a pas fait ses preuves. Depuis peu, comme le fait remarquer le think tank américain ISW, les troupes russes avancent en plus petites troupes et utilisent désormais des armes lourdes comme des bombes aériennes. L'armée ukrainienne n'a pas les moyens de s'y opposer.

4 Quel est le rôle des soldats nord-coréens dans la guerre?

La Corée du Nord aurait envoyé plus de 10'000 soldats dans la guerre d'Ukraine pour soutenir la Russie. Comme l'a rapporté le «New York Times» en début de semaine, une grande partie de ces soldats se trouve dans la région russe de Koursk, qui a été attaquée par l'Ukraine l'été dernier. La Russie s'est alors attelée à rassembler des soldats pendant des semaines, jusqu'à constituer une troupe de 50'000 hommes.

Cette troupe doit reconquérir les territoires conquis par l'Ukraine dans la région de Koursk. C'est ce que rapporte le journal new yorkais en se référant à des fonctionnaires américains et ukrainiens. Selon ces fonctionnaires, la Russie serait parvenue à constituer cette puissante formation sans retirer de soldats de l'est de l'Ukraine. Les soldats nord-coréens permettent donc à la Russie d'être active sur plusieurs fronts, sans toutefois s'affaiblir.

5 La Russie est-elle vraiment si puissante sur le champ de bataille?

C'est ce que la Russie semble démontrer actuellement, mais l'armée russe a également subi de lourdes pertes. Comme l'a déclaré le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte la semaine dernière, la Russie a perdu plus de 600'000 soldats depuis le début de l'invasion. Depuis début 2022, la Russie a toujours perdu davantage de matériel que l'Ukraine, comme l'écrit le projet open source Oryx. L'armée russe a perdu jusqu'à présent près de 19'000 appareils, dont au moins 3500 chars. Du côté ukrainien, il s'agit de près de 7000 pièces, dont près de 1000 chars.

La situation s'avère donc meilleure pour les Ukrainiens, mais la Russie dispose de bien plus de ressources que sa rivale. Non seulement la Russie dispose d'un arsenal plus important, mais elle dispose également de beaucoup plus de moyens financiers et de personnel que l'Ukraine. De plus, la Russie était mieux préparée à une telle guerre. Sans l'aide militaire de l'Occident, l'Ukraine ne serait pas en mesure de se défendre contre la Russie. Et il n'est pas certain qu'elle puisse continuer à espérer un tel soutien.