«La situation est sous contrôle» Un énorme incendie se déclare dans la plus grande raffinerie de l'Equateur

Un réservoir de fioul a pris feu lundi dans la raffinerie d'Esmeraldas, la plus importante d'Equateur. Petroecuador a arrêté les opérations et évacué le personnel, tandis que les autorités enquêtent sur les causes de l'incendie.