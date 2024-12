Alep est tombée aux mains des rebelles syriens. L'offensive a surpris le régime de Bachar al-Assad, affaibli par l'absence de ses alliés russes et iraniens. Les experts redoutent une escalade du conflit et un exode massif.

Samedi, les rebelles syriens ont attaqué la ville d'Alep. Photo: AFP

Guido Felder

La guerre en Syrie fait à nouveau la une des journaux. En l'espace de deux jours, les djihadistes ont pris le contrôle de la mégapole d'Alep. Au milieu de tout cela: l'armée de l'air russe, qui intervient à nouveau chez son allié pour la première fois depuis 2016. Les derniers combats ont fait jusqu'à présent plus de 400 morts.

Le fait que la guerre s'embrase à nouveau en ce moment a une raison. Blick vous explique pourquoi les djihadistes frappent avec autant de succès et pourquoi le dirigeant syrien Bachar al-Assad subit une pression massive.

Que se passe-t-il actuellement en Syrie?

Samedi, une alliance rebelle baptisée Military Operations Command et dirigée par le groupe islamiste Tahrir al-Cham (HTS) a pris le contrôle d'Alep. Après sa destruction quasi-totale entre 2012 et 2016, la ville, qui compte aujourd'hui environ 2,5 millions d'habitants, avait été partiellement reconstruite. Mais la guerre civile qui a éclaté en 2011 et qui a fait plus de 300'000 morts jusqu'à présent semble repartir de plus belle.

Pourquoi les islamistes frappent-ils maintenant?

La réponse est évidente: les alliés du dirigeant syrien Bachar al-Assad, qui pourraient lancer une attaque de représailles, sont actuellement occupés ailleurs – la Russie avec l'Ukraine, l'Iran avec Israël. En outre, les rebelles ont pu s'équiper et disposent désormais d'armes modernes, dont des drones.

Le journaliste syrien Mustafa al-Ali, distingué par la BBC, déclare à Blick: «De nombreux étrangers, dont des Chinois et des Ouïghours, combattent chez les rebelles». Il part aussi du principe que le groupe terroriste a été incité à attaquer par la Turquie.

Quel est le rôle de la Russie et de l'Iran?

Ils sont les principaux alliés de Bachar al-Assad. Avec l'invasion de l'Ukraine, la Russie a certes réduit son engagement en Syrie, mais elle y est toujours présente. Moscou a besoin de la base aérienne de Tartous pour acheminer des armes et des combattants vers la Libye et l'Afrique subsaharienne. En outre, selon le Centre fédéral allemand pour l'éducation politique, le Kremlin tente de faire passer des réfugiés vers le nord avec l'aide du régime syrien afin de déstabiliser l'Europe.

Grâce à son intervention en Syrie, Téhéran a de son côté pu créer un accès terrestre au Liban via l'Irak et donc à la Méditerranée. Au Liban, l'Iran soutient le Hezbollah dans sa lutte contre Israël et équipe l'organisation terroriste de missiles.

« Bachar el-Assad est plus vulnérable que jamais Charles R. Lister »

Comment réagissent les Etats-Unis?

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghtchi accuse les Etats-Unis et Israël d'avoir «réactivé» les rebelles. Sean Savett, porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison Blanche, réfute les accusations iraniennes. «Les Etats-Unis n'ont rien à voir avec l'offensive», dit-il. Pour Sean Savett, l'élément déclencheur de l'attaque est notamment la dépendance de Bachar al-Assad vis-à-vis de la Russie et de l'Iran. Car les Etats-Unis continueront à défendre leur personnel et leurs bases afin d'empêcher un retour du groupe Etat Islamiste.

Bachar al-Assad sera-t-il renversé?

Charles R. Lister, du Middle East Institute à Washington, parle d'un «tremblement de terre» et d'un «effondrement absolu». «Bachar al-Assad est plus vulnérable que jamais», écrit-il sur X. Ce dernier part du principe que le dirigeant syrien a fui à Moscou et que d'autres membres de sa famille se trouvent également en Russie ou aux Émirats arabes unis.

La situation explosera-t-elle?

Surpris par leur propre succès, les rebelles pourraient élaborer d'autres plans de conquête et attaquer d'autres régions. Les combats risquent d'être sanglants. Le succès des rebelles dépend de la réaction de Moscou. En raison de la concentration de la Russie sur l'Ukraine, Charles R. Lister pense que les rebelles pourraient bientôt s'emparer d'une grande partie des provinces d'Alep et de Hama.

Y aura-t-il une vague de réfugiés?

«De très nombreuses personnes vont quitter le pays», est convaincu Mustafa al-Ali. Beaucoup d'entre eux devraient fuir en direction de l'Europe, où ils ont de la famille. À Alep, ce sont surtout les minorités des chrétiens et des Kurdes qui craignent pour leur vie, dit-il. Le HTS a des règles similaires à celles des talibans et agit brutalement contre les dissidents. En outre, Mustafa al-Ali craint que les récents troubles ne donnent également un nouvel élan à l'EI.