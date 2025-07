La porte reste ouverte pour le LFI La gauche unitaire fait «le serment» d'une candidature commune pour 2027

La gauche unitaire française s'unit pour 2027, promettant un candidat et un programme communs. Réunie à Bagneux, elle prévoit deux ans de préparation, malgré l'absence de LFI et du PCF. Six conventions thématiques sont annoncées pour élaborer leur projet.

Publié: il y a 55 minutes