Le chef d'un réseau de narcotrafic au Royaume-Uni a été démasqué par son perroquet et ses 14 complices ont été arrêtés, rapporte «Ouest France».

La police fait tomber un réseau de drogues grâce à... un perroquet

Le chef d'un réseau de narcotrafic au Royaume-Uni a été démasqué par son perroquet. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Ce trafiquant avait pensé à tout pour mettre son business à l'abri... sauf à son perroquet. Alors qu'il dirigeait un trafic de stupéfiants depuis sa cellule de prison dans le Lancashire (Royaume-Uni), le lundi 4 août, Adam Garnett ses 14 complices – jusqu'alors en liberté – ont été mis derrière les barreaux, rapporte «Ouest France» ce lundi 11 août.

Le propriétaire du perroquet purgeait déjà une peine de prison de 15 ans lorsqu'en fouillant sa cellule, des surveillants ont trouvé plusieurs téléphones portables contenant des vidéos d'un perroquet jaune répétant à tue-tête: «Deux pour 25!» L'oiseau semblait ainsi répéter les prix de vente des drogues, et jouer avec des billets de banque au sol, d'après la police du Lancashire. Les enquêteurs ont alors perquisitionné le domicile de la petite amie du détenu et ont saisi une grande quantité de drogues avec des liasses de billets.

Grâce à ces nouvelles preuves, les enquêteurs ont pu démanteler la quasi-totalité du réseau de narcotrafic, la petite amie du détenu a été condamnée à 12 ans de prison et le chef du réseau à 19 années et demies supplémentaires.