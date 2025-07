La déflagration a creusé des trous béants dans les murs du rez-de-chaussée. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La police antiterroriste grecque enquête sur une forte explosion qui a endommagé tôt samedi un immeuble d'habitation dans les environs de Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Grèce, blessant deux passants, selon la télévision d'Etat ERT.

La déflagration a creusé des trous béants dans les murs du rez-de-chaussée du bâtiment de la banlieue de Sikies où elle s'est produite et où, selon la police, habite le responsable d'un syndicat de gardiens de prison. Les vitres dans des immeubles voisins ont été brisées et six voitures ont été endommagées, a ajouté ERT. Un jeune homme et une jeune femme qui passaient à proximité ont été blessés par des éclats de verre, ont déclaré des sources policières à l'AFP.

En mai, une femme de 38 ans impliquée dans des braquages avait perdu la vie dans une explosion devant un établissement bancaire à Thessalonique. Elle était liée à un braqueur de banques emprisonné, accusé, entre autres, d'actes terroristes pour avoir envoyé un colis piégé à la cour d'appel de cette ville du nord de la Grèce en février 2024.