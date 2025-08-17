Le président brésilien Lula s'est adressé à Donald Trump depuis son jardin. Cette communication intervient en pleine crise diplomatique et commerciale entre le Brésil et les Etats-Unis.

«Je sème de la nourriture, pas de la haine»

«Je sème de la nourriture, pas de la haine»

Les tensions sont palpables entre Lula et Trump. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le président brésilien Lula s'est adressé samedi à son homologue américain, Donald Trump, dans une vidéo enregistrée dans le parc de sa résidence, où il explique qu'il «sème de la nourriture, pas de la violence ni de la haine».

En pleine crise diplomatique et commerciale avec la première puissance mondiale, Luiz Inácio Lula da Silva plante de la vigne au Palais de l'Alvorada, à Brasilia, et a partagé ce moment dans une vidéo enregistrée par la Première dame, «Janja» da Silva. «Je sème de la nourriture, pas de la violence ni de la haine», a déclaré le président brésilien à Donald Trump dans la vidéo publiée sur son compte X où on le voit en bermuda, à genoux, les mains pleines de terre. «J'espère qu'un jour vous pourrez visiter (le palais présidentiel) et que nous pourrons discuter pour que vous puissiez connaître le vrai Brésil», a ajouté le président de gauche.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Conflit douanier

Début août, Donald Trump a imposé à de nombreux produits brésiliens des droits de douane allant jusqu'à 50%, parmi les plus élevés au monde. Il a justifié cette décision en arguant que la justice de ce pays mène une «chasse aux sorcières» contre son allié idéologique, l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, jugé pour une tentative de coup d'Etat contre Lula en 2022. Ces taxes imposées sur le deuxième marché du Brésil affectent des exportations clés de la première économie d'Amérique latine, tels le café, les fruits ou la viande.

De plus, les Etats-Unis ont sanctionné le juge en charge du procès de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ainsi que sept autres magistrats de la Cour suprême. Lula a exprimé son soutien à la Cour suprême et promis de «défendre (...) la souveraineté du peuple brésilien». Jair Bolsonaro, qui risque jusqu'à 40 ans de prison, connaîtra son verdict entre le 2 et le 12 septembre.







