Les garde-côtes taïwanais ont annoncé dimanche avoir arraisonné un bateau chinois soupçonné de ravitailler en carburant des bateaux de pêche chinois se livrant illégalement à leurs activités dans les eaux de Taïwan.

Le bateau a été arraisonné au large des villes taïwanaises de Taoyuan et Hsinchu, au sud de Taipei, ont précisé les garde-côtes. Le bateau, qui n'avait pas de nom peint de manière visible, a ignoré les avertissements répétés des garde-côtes et a tenté de «zigzaguer pour fuir» avant que ces derniers n'en prennent le contrôle.

Il s'agissait d'un «bateau de ravitaillement chinois non immatriculé», qui n'avait «pas de nom, pas de port d'attache enregistré, et pas de certificat», ont souligné les garde-côtes. Il transportait quelque 500'000 litres de carburant et avait tenté de ravitailler d'autres bateaux chinois qui avaient pénétré dans les eaux taïwanaises.

Les six membres d'équipage étaient tous «des citoyens chinois sans papiers d'identité», selon les garde-côtes. Le bateau a été escorté jusqu'au port de Taipei, et l'équipage a été emmené pour l'enquête. Il s'agit du premier incident de ce type signalé dans la zone. La pêche illégale pratiquée par des bateaux chinois est un sujet récurrent de préoccupation pour Taïwan qui a renforcé les patrouilles pour empêcher les activités non autorisées.

Une série d'incidents entre Taïwan et la Chine ont aggravé les tensions au large de l'île. En février, les garde-côtes taïwanais avaient intercepté un navire sous pavillon togolais à l'équipage chinois après qu'un câble sous-marin de télécommunications eut été sectionné au large de l'île.