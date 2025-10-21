Des centaines de Boliviens ont manifesté à La Paz contre l'élection de Rodrigo Paz (centre droit), vainqueur avec 54,5% des voix, dénonçant une «fraude». Sa victoire met fin à 20 ans de règne de la gauche dans un pays frappé par une grave crise économique.

Des centaines de manifestants contre l'élection du nouveau président en Bolivie

Des centaines de manifestants contre l'élection du nouveau président en Bolivie

Des manifestants défilent avec des drapeaux boliviens contre le second tour de l'élection présidentielle à La Paz. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Des centaines de personnes ont manifesté lundi à La Paz, en Bolivie, contre l'élection du nouveau président Rodrigo Paz (centre droit), dénonçant de prétendues irrégularités lors du scrutin et demandant un audit. Rodrigo Paz, un économiste de 58 ans, a remporté le second tour dimanche avec 54,5% des suffrages contre son adversaire et ancien président de droite de 2001 à 2002 Jorge Quiroga.

Ce dernier a pris acte du résultat et félicité son rival, tout en annonçant que les procès-verbaux seraient vérifiés dans les prochains jours après des accusations d'irrégularités. De telles allégations circulent sur les réseaux sociaux, sans être prouvées à ce stade.

La chute de la gauche

La victoire de Rodrigo Paz a marqué la fin de 20 ans de gouvernement de gauche en Bolivie, qui traverse actuellement sa pire crise économique en quatre décennies. Lundi, criant à la «fraude», les manifestants ont tenté de rallier la place où se situent la présidence et le Parlement. La police les a dispersés, sans qu'aucun heurt ne soit rapporté.

Ils se sont ensuite dirigés vers le Tribunal suprême électoral (TSE), organe qui a annoncé les scores dimanche. «Ce qui est révoltant, c'est qu'il y a eu fraude et que le vote n'a pas été respecté», a estimé auprès de l'AFP Pablo Pérez, un étudiant de 23 ans refusant la défaite de Jorge Quiroga.

«Nous demandons un audit pour que tout le vote puisse être vérifié», a ajouté Rahel Gandarillas, dentiste de 25 ans, présente à cette manifestation constituée en majorité de jeunes. Le président du TSE, Oscar Hassenteufel, a démenti lundi toute possibilité d'irrégularité, affirmant que «le mot fraude devrait être banni de Bolivie».