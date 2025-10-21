DE
FR

La droite a-t-elle vraiment gagné?
Des centaines de manifestants contre l'élection du nouveau président en Bolivie

Des centaines de Boliviens ont manifesté à La Paz contre l'élection de Rodrigo Paz (centre droit), vainqueur avec 54,5% des voix, dénonçant une «fraude». Sa victoire met fin à 20 ans de règne de la gauche dans un pays frappé par une grave crise économique.
Publié: 06:40 heures
Partager
Écouter
Des manifestants défilent avec des drapeaux boliviens contre le second tour de l'élection présidentielle à La Paz.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des centaines de personnes ont manifesté lundi à La Paz, en Bolivie, contre l'élection du nouveau président Rodrigo Paz (centre droit), dénonçant de prétendues irrégularités lors du scrutin et demandant un audit. Rodrigo Paz, un économiste de 58 ans, a remporté le second tour dimanche avec 54,5% des suffrages contre son adversaire et ancien président de droite de 2001 à 2002 Jorge Quiroga.

Ce dernier a pris acte du résultat et félicité son rival, tout en annonçant que les procès-verbaux seraient vérifiés dans les prochains jours après des accusations d'irrégularités. De telles allégations circulent sur les réseaux sociaux, sans être prouvées à ce stade.

La chute de la gauche

La victoire de Rodrigo Paz a marqué la fin de 20 ans de gouvernement de gauche en Bolivie, qui traverse actuellement sa pire crise économique en quatre décennies. Lundi, criant à la «fraude», les manifestants ont tenté de rallier la place où se situent la présidence et le Parlement. La police les a dispersés, sans qu'aucun heurt ne soit rapporté.

A lire aussi
Le sénateur Rodrigo Paz est élu président en Bolivie
«Capitalisme pour tous»
Rodrigo Paz balaie la gauche et remporte la présidentielle en Bolivie
Le Parlement bolivien bascule à droite, la gauche laminée
Résultats définitifs
Après 20 ans à gauche, la Bolivie bascule à droite

Ils se sont ensuite dirigés vers le Tribunal suprême électoral (TSE), organe qui a annoncé les scores dimanche. «Ce qui est révoltant, c'est qu'il y a eu fraude et que le vote n'a pas été respecté», a estimé auprès de l'AFP Pablo Pérez, un étudiant de 23 ans refusant la défaite de Jorge Quiroga.

«Nous demandons un audit pour que tout le vote puisse être vérifié», a ajouté Rahel Gandarillas, dentiste de 25 ans, présente à cette manifestation constituée en majorité de jeunes. Le président du TSE, Oscar Hassenteufel, a démenti lundi toute possibilité d'irrégularité, affirmant que «le mot fraude devrait être banni de Bolivie».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Présenté par
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Tout savoir sur la location de skis et de snowboards
Mieux vaut louer pour mieux skier?
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus