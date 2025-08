La Nasa prévoit un réacteur nucléaire sur la Lune

En pleine course avec la Chine

Les projets de construction d'un réacteur nucléaire sur la Lune devraient être officiellement annoncés par la Nasa dans les prochains jours. Photo: AFP

Keystone-SDA

Selon un rapport de presse, l'agence spatiale américaine Nasa prévoit de construire un réacteur nucléaire à la surface de la lune. Selon des documents internes obtenus par le site d'information américain «Politico», l'agence spatiale devrait demander dans les 60 jours des propositions concrètes à l'industrie pour un réacteur de 100 kilowatts qui devrait être mis en service d'ici à 2030. Le chef de la Nasa Sean Duffy devrait donc annoncer ces plans dans les prochains jours.

En toile de fond, la concurrence croissante de la Chine. La deuxième plus grande économie prévoit à la même époque sa première mission lunaire habitée. Le document de la Nasa met en garde contre le fait que la première nation à disposer d'un réacteur fonctionnel sur la Lune pourrait déclarer une «zone d'exclusion», avec des désavantages considérables pour les Etats-Unis.

Un nouvel atterrissage habité prévu en 2027

En fait, l'idée d'un réacteur nucléaire sur la Lune n'est pas nouvelle: la Russie avait déjà lancé l'idée il y a de nombreuses années, et la Nasa a également mené des recherches à ce sujet récemment. Une telle centrale pourrait fournir l'alimentation électrique stable nécessaire aux futures missions lunaires si l'énergie solaire ne peut pas être produite pendant la phase d'obscurité d'environ deux semaines entre le coucher et le lever du soleil.

Les Etats-Unis veulent retourner sur la Lune après plus de 50 ans: avec le programme «Artemis», des astronautes devraient se poser pour la première fois sur le satellite de la Terre en 2027. Mais le calendrier a déjà été repoussé à plusieurs reprises et il n'est pas certain que le président américain Donald Trump s'y tienne.