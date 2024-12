La mère, le frère et l'oncle reconnus coupables

Des appels au rassemblement pour protester contre le meurtre de Narin avaient été lancés par des organisations féministes dans plusieurs villes de Turquie. Photo: IMAGO/SOPA Images

Un tribunal turc a condamné samedi à la prison à vie trois membres de la famille d'une fillette de huit ans dont l'assassinat dans la province de Diyarbakir (sud-est) avait bouleversé le pays. Son corps, disparu pendant 19 jours, avait été retrouvé en septembre dans un sac, jeté dans une rivière près de son village.

La mère, le frère et l'oncle coupables

Après une audience tendue, la mère, le frère aîné et l'oncle de la fillette ont été reconnus coupables de «meurtre délibéré en collaboration». Un autre suspect, Nevzat Bahtiyar, ayant avoué son rôle dans le crime, a été condamné à quatre ans et six mois de prison.

Dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet de Diyarbakir, 21 personnes avaient été placées en garde à vue. Les deux parents et le frère aîné de Narin faisaient partie des personnes interpellées.

«La punition la plus sévère»

«La triste nouvelle de Narin, qui a été brutalement assassinée, nous a tous profondément blessés», avait réagi le président turc Recep Tayyip Erdogan sur X, s'engageant à suivre «personnellement le processus judiciaire pour garantir que ceux qui nous ont pris Narin reçoivent la punition la plus sévère possible».

Sa disparition le 21 août avait suscité un vif émoi en Turquie, plusieurs personnalités connues ayant rejoint une campagne sur les réseaux sociaux intitulée «Retrouvez Narin». L'oncle de Narin avait été interpellé à la suite de «forts soupçons» de «meurtre» et de «privation de liberté» pesant sur lui.

Des appels au rassemblement pour protester contre le meurtre de Narin avaient été lancés par des organisations féministes dans plusieurs villes de Turquie.