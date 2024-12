Deux marins trouvent la mort lors de la course Sydney-Hobart

Deux marins trouvent la mort lors de la course Sydney-Hobart

Vents violents et une mer agitée

Cette course de plus de 1000 kilomètres relie Sydney à Hobart, sur l'île de Tasmanie, en passant par le détroit de Bass. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Deux marins ont trouvé la mort lors de deux accidents distincts pendant la course à la voile Sydney-Hobart en Australie, ont annoncé les organisateurs. Les deux membres d'équipage, embarqués à bord des bateaux Flying Fish Arctos et Bowline, ont été heurtés par la bôme alors qu'ils se trouvaient vendredi (jeudi en Europe) au large des côtes de la Nouvelle-Galles du sud après être partis de Sydney. Le navire favori, Comanche, a par ailleurs été contraint à l'abandon.

Les autres membres d'équipage ont tenté de réanimer leurs coéquipiers mais sans succès. «Ces accidents font l'objet d'une enquête de la police maritime et tous les membres de leurs familles doivent encore être contactés, aussi nous ne pouvons fournir d'autres détails», a indiqué la direction de course dans un bref communiqué.

Tragique précédent

Des vents violents et une mer agitée étaient prévus pour cette course de quelques 630 milles nautiques qui se déroule depuis 1945 au sud-est de l'Australie. Sur les 104 navires au départ, 7 ont déjà été contraints à l'abandon, ont précisé les organisateurs, dont le favori Comanche qui avait établi un record de l'épreuve en 2017 en 9 heures, 15 minutes et 24 secondes.

En 1998, six marins avaient été tués et cinq bateaux avaient coulé alors que 55 participants avaient dû être secourus lorsqu'un ouragan s'était abattu sur la course.