Des incendies ravagent la Macédoine du Nord, avec 21 foyers actifs mercredi. La capitale Skopje est plongée dans une épaisse fumée, tandis que les autorités luttent contre les flammes et appellent à l'aide internationale.

La capitale Skopje est plongée dans une épaisse fumée, tandis que les autorités luttent contre les flammes. Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Plus d'une vingtaine de feux de forêt faisaient rage mercredi en Macédoine du Nord, certains menaçant des zones habitées alors que de forts vents rendaient la situation particulièrement difficile, ont indiqué les autorités. Vingt-et-un foyers étaient actifs en fin de journée, a indiqué le centre de gestion de crise national.

Le gouvernement a décrété mardi l'«état de crise» dans le pays. Plusieurs incendies ont éclaté autour de la capitale, Skopje, qui est plongée dans une épaisse fumée. Plus tôt dans la journée mercredi, un feu sur le site d'une décharge illégale, située à 2 kilomètres du centre de la capitale, a occupé la majorité des moyens de lutte contre le feu. Une personne a été blessée.

Les autorités ont appelé la population a rester confinée jusqu'à ce que la situation se stabilise. De son côté, le maire de la ville de Kriva Palanka (est) a lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, invitant «tous les citoyens à se joindre aux efforts pour contenir le feu».

«L'incendie s'approche de la localité de Lozanovo. Il faut agir immédiatement», a écrit le maire, Sasko Mitovski. La police a découvert une personne décédée dans un village proche de Kriva Palanka, non loin d'un foyer de feu, a indiqué le ministère de l'Intérieur, sans préciser la cause de sa mort. Le maire de la ville de Dojran (sud), Ango Angov, a lui aussi appelé à l'aide et demandé un soutien aérien pour lutter contre un incendie menaçant le village de Nikolic ainsi qu'une aciérie.

La Grèce a dépêché deux aéronefs et deux véhicules spécialisés pour lutter contre le feu dans cette zone, a indiqué l'agence de presse publique MIA. La présidente Gordana Siljanovska Davkova a signé mercredi un document autorisant le recours à l'armée pour lutter contre ces incendies.