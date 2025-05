Mère célibataire et femme de ménage à Bangkok en Thaïlande, elle a vu sa vie basculer du jour en lendemain. (Capture d'écran)

Luisa Gambaro Journaliste

Vous est-il déjà arrivé qu'un parfait inconnu vous aborde dans la rue et vous prenne en photo parce que vous êtes magnifique? Cette situation ressemble à un traquenard mais il s'agit aussi d'un concept bien rôdé sur les réseaux sociaux. Aux quatre coins du monde, de nombreux photographes amateurs partent en chasse de profils originaux dans la rue.

Tout l'intérêt du concept leur permet de filmer la réaction du mannequin face à son portrait, souvent flatté, et de poster la vidéo sur internet. Entre reconnaissance et surprise, ces vidéos ont un fort potentiel sur les réseaux sociaux et celle de la femme de ménage plus célèbre de Thaïlande n'a pas fait exception.

Un grand sourire

Le vendredi 14 mars, le photographe russe Semyon Rezchikov arpente les rues du quartier chinois de Bangkok en Thaïlande, à la recherche d'inspiration. Au détour d'un carrefour, il tombe sur une femme de ménage occupée à balayer le trottoir.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Saisi par la finesse de ses traits, Semyon dégaine son polaroid et prend le cliché. Il s'approche ensuite de son mannequin pour lui montrer la photo. Craintif au premier abord, son visage finit par s'illuminer d'un grand sourire. Elle le remercie et garde la photo en souvenir.

Ravi de cette rencontre, bien évidemment filmée, Semyon la poste rapidement sur TikTok. La scène devient virale et cumule aujourd'hui plus de 4 millions de vues. Comme le photographe, les internautes sont émerveillés par les traits de la jeune femme et retrouvent rapidement son identité.

Une grande mannequin

D'après les informations relayées par le «South China Morning Post», la jeune femme de 28 ans est une mère célibataire de deux enfants, âgés de 6 et 10 ans. Prénommée Meen, elle aurait enchaîné les petits boulots depuis des années pour subvenir aux besoins de sa famille, jusqu'à décrocher son job de femme de ménage.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L'histoire de Meen remue la toile, jusqu'à arriver aux oreilles de la marque de cosmétiques thaïlandaise Nong Chat. Séduits par sa beauté, mais aussi par l'engouement qu'elle suscite auprès des consommateurs, la marque s'empresse de la contacter. L'équipe de communication prend soin de médiatiser les origines modestes de Meen et le 31 mars, la jeune femme apparaît dans sa première publicité sur les réseaux sociaux en tant que mannequin.

Grâce à cette rencontre hasardeuse, aujourd'hui la vie de Meen a complètement changé. Elle est officiellement mannequin pour la marque et se distingue par ses tatouages en fleurs sous son cou, idéal pour une marque de cosmétiques. Alors qu'elle pensait travailler comme femme de ménage jusqu'à la fin de ses jours, elle a gagné la loterie d'une vie.