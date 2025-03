1/4 Un groupe Telegram pro-russe a publié des photos de soldats avançant dans ce qui semble être un gazoduc afin d'attaque les troupes ukrainiennes à Koursk. Photo: X / @RALee85

Solène Monney Journaliste Blick

Les combats font rage à Koursk, où les troupes russes ont déployé une tactique inédite pour piéger les forces ukrainiennes. Elles ont rampé sur plus de 15 kilomètres à travers un gazoduc de 1,4 mètre de largeur, y passant plusieurs jours afin de tendre une embuscade aux soldats ukrainiens à Soudja, à l'est de Koursk, rapporte «The Telegraph» dimanche 9 mars.

L'état-major ukrainien a confirmé que des «groupes de sabotage et d'assaut» russes ont utilisé ce pipeline désaffecté, autrefois destiné à l'exportation de gaz vers l'Europe, pour établir une tête de pont près de Soudja. Toutefois, ces unités auraient été «détectées à temps».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pertes très élevées

«Actuellement, les forces spéciales russes sont détectées, bloquées et détruites. Les pertes ennemies sont très élevées», a affirmé l'état-major ukrainien. Pour les neutraliser, l'armée ukrainienne a mené des frappes de missiles, d'artillerie et de drones.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Sur des vidéos publiées sur Telegram par des chaînes russes, on aperçoit des soldats des forces spéciales équipés de masques à gaz, marchant dos courbé à travers le conduit. Les séquences captent également l'exaspération des soldats russes: «Putain, où sommes-nous, les gars?» lance l’un d’eux. Un autre: «Où va ce tuyau? À Soudja? Bon sang, c’est complètement fou.» Un dernier exprime son ras-le-bol: «On y arrivera bien-sûr, mais à contrecœur, parce qu’on en a ras-le-bol de ce putain de commandement.»

Les soldats ukrainiens, épuisés

Cette offensive survient alors que la Russie renforce ses frappes pour reprendre la région de Koursk, conquise par l'Ukraine en août dernier. Cette tentative intervient également dans un contexte où Donald Trump a décidé de cesser de partager des renseignements avec l’Ukraine, rendant Kiev plus vulnérable aux attaques ennemies. De son côté, Kiev tient à maintenir sa position stratégique pour peser dans d'éventuelles négociations de paix.

«The Telegraph» rapporte que des dizaines de milliers de soldats ukrainiens à Koursk sont au bord de l’encerclement après les rapides avancées russes. Epuisés, ils font face à des assauts incessants menés par plus de 50'000 soldats russes, dont certains viendraient de Corée du Nord.

Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que la Russie avait intensifié ses frappes à travers l’Ukraine, lançant plus de 1200 bombes guidées, 870 drones et plus de 80 missiles en une semaine. Ces attaques ont fait au moins 14 morts entre vendredi et samedi, illustrant l’escalade dramatique du conflit.