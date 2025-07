Linda Yaccarino, directrice générale de X, annonce son départ après deux ans à la tête du réseau social d'Elon Musk. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La directrice générale du réseau social X, Linda Yaccarino, a annoncé mercredi qu'elle allait quitter ses fonctions, tout juste deux ans après avoir pris la tête de l'entreprise, propriété du milliardaire Elon Musk, sans préciser les raisons de son départ.

Dans un message posté sur X, la dirigeante s'est dite «immensément reconnaissante» envers Elon Musk «pour sa confiance», ajoutant être «incroyablement fière» du travail réalisé, notamment selon elle dans la «protection de la liberté d'expression».

Le patron de Tesla et SpaceX avait embauché cette figure américaine des médias six mois après avoir racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. La valeur de la plateforme avait chuté à 20 milliards sur la même période, sous l'effet des mesures du nouveau propriétaire – licenciement de deux tiers des employés, retour de personnalités controversées, bouleversement du système d'authentification des comptes, etc – qui avaient fait plonger la confiance des utilisateurs et des annonceurs.

«Je lui suis profondément reconnaissante de m'avoir confié la responsabilité de défendre la liberté d'expression, de redresser l'entreprise et de transformer X en une application universelle», a déclaré Linda Yaccarino. Elon Musk n'a cependant jamais vraiment cédé le contrôle du réseau social, dont il s'est largement servi pour faire campagne pour Donald Trump l'année dernière, puis pour dénigrer le président des Etats-Unis et des élus républicains, jusqu'à annoncer le lancement de son propre parti ce weekend, «parti de l'Amérique».

Il a surtout ajouté Grok, rival de ChatGPT et produit de sa start-up d'intelligence artificielle (IA) xAI au service. L'assistant IA suscite régulièrement de nouvelles polémiques avec des propos controversés, notamment racistes, car ses paramètres sont plus souples que ceux des autres principaux modèles d'IA générative.

De nombreux changements controversés

xAI a fusionné avec X en mars lors d'une opération valorisant xAI à 80 milliards de dollars et le réseau social à 33 milliards de dollars. Avant X, Linda Yaccarino a passé douze ans chez NBCUniversal, filiale du câblo-opérateur Comcast, où elle a contribué à unifier l'ensemble des médias du groupe au sein d'une même plateforme publicitaire, pour simplifier l'offre aux annonceurs.

Pendant son mandat, X a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment Community Notes, un système de vérification des faits participatif, et a annoncé le développement de «X Money», un service financier s'inscrivant dans la vision d'Elon Musk de transformer la plateforme en une «application universelle».

«Je suis extrêmement fière de l'équipe de X – le redressement historique que nous avons accompli ensemble est tout simplement remarquable», a-t-elle affirmé mercredi. Elle a promis de continuer à soutenir ses anciens collègues «dans la suite de cette aventure pour continuer à changer le monde».