L'OCDE révise à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2025, passant de 3,3% à 3,1%. Les tensions commerciales et les incertitudes géopolitiques pénalisent les perspectives économiques, notamment aux États-Unis et dans la zone euro.

AFP Agence France-Presse

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu légèrement à la baisse lundi sa prévision de croissance mondiale pour 2025, tirée vers le bas par des projections de croissance plus faibles aux Etats-Unis et dans la zone Euro.

Révisions à la baisse

Les tensions commerciales à l'oeuvre depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, les incertitudes géopolitiques et politiques qui traversent de nombreux pays pénalisent les perspectives de croissance, indique l'OCDE pour expliquer cette révision à la baisse.

L'organisation s'attend ainsi à une croissance de 3,1% du PIB mondial en 2025, contre 3,3% dans ses précédentes projections en décembre.

Augmentation du PIB des USA

Les Etats-Unis, dont le président agite la menace d'une guerre commerciale avec ses principaux partenaires, devraient voir leur produit intérieur brut (PIB) augmenter de 2,2% cette année, avant 1,6% l'année prochaine, selon l'OCDE. L'institution internationale abaisse ainsi respectivement de 0,2 et 0,5 point ses perspectives de croissance en 2025 et 2026 pour l'activité économique américaine.

La virulence des politiques commerciales décidées ou envisagées par les Etats-Unis touche particulièrement ses voisins, le Canada et le Mexique, dont les prévisions plongent: par rapport à décembre, elles sont divisées par près de trois au Canada, avec 0,7% de croissance attendu en 2025, et baissent de 2,5 points au Mexique, qui entrera en récession cette année selon l'OCDE.

Les nouveaux droits de douane en vigueur

La croissance des Etats-Unis, du Mexique et du Canada «devrait ralentir selon les projections à mesure que les relèvements de droits de douane vont entrer en vigueur», indique l'organisation.

Dans ses prévisions, l'OCDE précise avoir seulement pris en compte, en plus des droits de douane entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, les nouveaux droits de douane en vigueur entre les Etats-Unis et la Chine, et ceux sur l'acier et l'aluminium.

Ni les menaces de droits de douane réciproques, ni celles concernant l'Union européenne émises par Donald Trump n'ont été prises en compte. Malgré cela, l'OCDE a révisé à la baisse et pour la deuxième fois consécutive ses prévisions de croissance en 2025 pour l'Allemagne et la France, première et deuxième économies de la zone euro.

La France moins sévèrement touchée

L'OCDE s'attend désormais à une hausse de 0,4% du PIB cette année en Allemagne, contre 0,7% dans ses prévisions précédentes. La France est moins sévèrement touchée, avec une croissance attendue à 0,8% cette année, en baisse de 0,1 point par rapport à la projection de décembre.

Autre partenaire majeur des Etats-Unis, le Japon voit lui aussi sa prévision de croissance 2025 abaissée, à 1,1% (-0,4 point). De son côté, la croissance chinoise devrait atteindre 4,8% en 2025, quasi stable par rapport aux prévisions de décembre (+0,1).