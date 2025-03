La Chine dévoile un plan ambitieux pour stimuler la consommation intérieure et atteindre ses objectifs de croissance. Le gouvernement propose des initiatives spéciales, incluant des réformes salariales et foncières, pour relancer l'économie après la pandémie.

La Chine a présenté dimanche un plan d'action visant à relancer la consommation des ménages en berne et à l'aider à atteindre ses ambitieux objectifs de croissance, a rapporté l'agence officielle Chine Nouvelle.

Le plan, rendu public par le Conseil des affaires de l'Etat (gouvernement central), promet des «initiatives spéciales» pour stimuler la deuxième économie mondiale, qui peine à maintenir une croissance soutenue depuis la pandémie de Covid-19.

Pékin affronte des problèmes supplémentaires depuis le retour au pouvoir du président américain Donald Trump, qui a imposé des taxes douanières punitives sur une série de produits chinois dans le cadre d'une guerre commerciale en cours.

Une hausse des salaires

Le plan, en huit parties, «vise à encourager une hausse raisonnable des salaires en renforçant le soutien à l'emploi en réponse aux conditions économiques», selon Chine Nouvelle. L'objectif est d'augmenter les revenus via une réforme foncière, y compris dans les zones rurales où le document appelle à «explorer les façons de libérer la valeur des maisons appartenant légalement à des fermiers».

Des mécanismes visant à stabiliser les marchés boursiers et le développement de produits financiers pour des investisseurs privés sont également envisagés.

Les institutions financières seront encouragées à accorder plus de prêts à la consommation aux particuliers et à poser des limites raisonnables aux prêts, aux conditions et aux taux d'intérêt, selon Chine Nouvelle.

Des objectifs sociaux plus larges

Le plan fait également un lien entre la consommation des ménages et des objectifs sociaux plus larges, comme une augmentation des pensions de retraite, la création éventuelle d'un système de garde d'enfants subventionné et la protection légale des droits au repos et aux vacances des travailleurs, selon Chine Nouvelle.

La Chine a un objectif de 5% de croissance économique cette année, a annoncé récemment le Premier ministre Li Qiang. Le nouveau plan fait partie de la stratégie de la Chine visant à faire de la demande intérieure le principal moteur de sa croissance économique.