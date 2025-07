1/7 Le facekini a conquis la Chine à une vitesse fulgurante et est désormais une protection solaire très appréciée. Photo: DUKAS

Natascha Ruggli

Se baigner au soleil – un rêve pour beaucoup, un cauchemar pour d'autres. En Chine, l’exposition au soleil est de plus en plus redoutée: parasols, vêtements anti-UV et d'énormes quantités de crème solaire font désormais partie du quotidien. Mais une mesure contre les coups de soleil retient particulièrement notre attention: le facekini, une sorte de bikini… pour le visage.

Pour les étrangers, cette sorte de cagoule peut sembler étonnante. En Chine, elle est devenue banale, comme le rapporte le quotidien allemand «Süddeutsche Zeitung». On la croise partout, même en ville, bien au-delà des plages. Car derrière ce masque insolite se cachent aussi des préoccupations sanitaires.

Pour la première fois dans l'est de la Chine

Toujours selon le «Süddeutsche Zeitung», le facekini est apparu dans la ville portuaire de Qingdao, dans l’est du pays, en 2012. Cette année-là, la ville est devenue une destination très prisée de la classe moyenne chinoise. Le facekini s’est alors répandu des côtes vers les centres urbains, devenant un accessoire courant.

Se protéger des UV a du sens sur le plan médical: chaque coup de soleil augmente le risque de cancer de la peau. Et l’été chinois peut être écrasant. Dans de nombreuses régions, le thermomètre grimpe régulièrement entre 35 et 40 degrés.

Un idéal de beauté

Mais la santé n’est pas la seule motivation. Il s’agit aussi d’un idéal esthétique, comme l’expliquait le journal autrichien «Standard» en 2023. Une peau bronzée évoque la pauvreté et le travail physique dans les champs. A l’inverse, une peau claire symbolise la réussite sociale, l’éducation et le confort de vie. Elle suggère qu’on peut se permettre de rester à l’intérieur.

Outre le facekini, certains utilisent des feuilles de lotus comme barrière contre le soleil. Parfois même à moto ou à vélo, au risque de provoquer des situations dangereuses. Mais les jeunes Chinois semblent s’en moquer: l’important, c’est de ne pas bronzer!