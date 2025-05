Le gouvernement américain impose des sanctions contre des entités en Iran et en Chine, accusées d'aider Téhéran à développer des missiles balistiques intercontinentaux.

«Les États-Unis ne peuvent pas laisser l'Iran développer des missiles balistiques intercontinentaux», a déclaré Scott Bessent. (Image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a annoncé mercredi des sanctions contre des personnes et sociétés basées en Iran et en Chine, auxquelles il est reproché d'«aider le régime iranien à fabriquer localement» de quoi produire des missiles balistiques intercontinentaux. «Les États-Unis ne peuvent pas laisser l'Iran développer des missiles balistiques intercontinentaux», a justifié le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, dans un communiqué.

«La recherche ininterrompue et irresponsable par le régime iranien de capacités avancées en matière de missiles balistiques, y compris ses efforts pour produire localement, représente une menace inacceptable pour les États-Unis et la stabilité de la région», ajoute-t-il.

Parmi les sanctionnés, selon le communiqué, figurent six personnes et 12 sociétés accusées d'aider Téhéran à fabriquer localement «des matériaux essentiels» à son programme balistique, en particulier de la fibre de carbone. Les sanctions économiques entraînent le gel des avoirs détenus aux États-Unis par les personnes et entités visées.

Elles interdisent aussi aux entreprises basées aux États-Unis et aux citoyens américains de faire des affaires avec les cibles des sanctions, au risque sinon d'être sanctionnés à leur tour.