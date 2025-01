Des traders travaillent sur le parquet de la bourse de New York à Wall Street, le jeudi 2 janvier 2025. Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones prenait 1,67%, l'indice Nasdaq gagnait 2,04% et l'indice élargi S&P 500 s'octroyait 1,69%. L'inflation a de nouveau accéléré en décembre aux Etats-Unis, pour le troisième mois d'affilée, à 2,9% sur un an, selon l'indice CPI publié mercredi par le département du Travail, et sur lequel sont indexées les retraites. En revanche, c'est l'inflation dite sous-jacente, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, qui a marqué les esprits des investisseurs mercredi, en montrant des signes de décélération.

Elle s'est établi à 0,2% sur un mois (contre 0,3% le mois dernier) et 3,2% sur un an (contre 3,3%), en deça des attentes des analystes. La place américaine avait déjà bien accueilli mardi la publication de l'indice des prix à la production aux États-Unis (PPI), qui mesure l'inflation côté producteurs et qui s'était montré meilleur qu'attendu par le marché. «Après un PPI plus modéré que prévu», la place américaine a eu «la confirmation de cette tendance avec le CPI», qui s'est montré «légèrement meilleur qu'attendu» au niveau sous-jacent, a commenté auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

«Cela suscite de l'optimisme sur les marchés», a ajouté l'analyste. «La baisse de l'inflation sous-jacente devrait atténuer la pression sur les marchés boursiers et obligataires qui ont tous deux connu un mauvais début d'année en raison des craintes liées à la hausse des prix», a observé dans une note Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management. Les investisseurs s'inquiètent en effet depuis plusieurs jours de la possibilité d'un rebond de l'inflation dans la première économie mondiale, ce qui pousserait la Banque centrale américaine (Fed) à donner un coup de frein à sa politique d'assouplissement monétaire.

Dans ce contexte et suite à la publication de l'indice CPI, le rendement des emprunts d'Etat américain à dix ans s'est très nettement détendu, s'établissant vers 14H50 GMT à 4,65% contre à 4,79% la veille en clôture. Sur l'échéance deux ans, il s'établissait à 4,26% contre 4,36%. Wall Street attend désormais l'indice PCE, privilégié par la Fed, qui sera lui publié à la fin du mois. Cet indicateur a récemment progressé (à +2,4% en novembre). L'objectif de la Fed est de le ramener à 2%