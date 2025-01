L'Europe scrute la politique commerciale américaine

Les marchés d'actions européens se sont tournés vers la politique commerciale américaine lundi, tandis que Wall Street a mis l'intelligence artificielle (IA) à l'honneur. Photo: IMAGO/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Les marchés d'actions européens se sont tournés vers la politique commerciale américaine lundi, après un démenti de Donald Trump sur les tarifs douaniers, tandis que Wall Street a mis l'intelligence artificielle (IA) à l'honneur.

«C'est faux», a démenti le président élu sur son réseau Truth Social. «L'article du Washington Post, citant des sources soi-disant anonymes, qui n'existent pas, affirme à tort que ma politique tarifaire sera allégée. (...) Il s'agit d'un nouvel exemple de fake news», a écrit le futur occupant de la Maison-Blanche.

«Le marché est désormais habitué au mode opératoire de Trump. Lors de son premier mandat, il est souvent arrivé que l'administration Trump corrige ou démente des informations pour ne pas donner raison aux médias, bien que finalement l'information» se révèle vraie «quelques mois plus tard», a commenté Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

La conséquence des bons résultats de Foxconn

En Europe, Paris a bondi de 2,24%, Francfort de 1,56% et Milan de 1,91%. Londres a avancé, plus timidement, de 0,31%. Outre-Atlantique, à Wall Street, le Dow Jones a clôturé proche de l'équilibre à -0,06%, l'indice Nasdaq a gagné 1,24% et l'indice élargi S&P 500, 0,55%. Après une ouverture sur les chapeaux de roue, les indices S&P 500 et Dow Jones ont en effet perdu de la vitesse, crispés notamment par «l'action irrégulière des bons du Trésor», a observé dans une note Patrick O'Hare de Briefing.com.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est établi à 4,61%, contre 4,60% vendredi en clôture. Mais il est monté dans la journée jusqu'à 4,64%, et a aussi touché 4,57%. L'indice Nasdaq, à forte composante technologique, a été le grand gagnant de la journée à Wall Street, et «sans surprise, le secteur de l'IA a généré des gains importants», a remarqué Christopher Low.

Selon M. O'Hare, cet enthousiasme découle des récents résultats du mastodonte taïwanais de l'électronique, Foxconn, fournisseur clé d'Apple, qui a annoncé dimanche un bond de 42% de ses ventes en décembre sur un an.

80 milliards de dollars sur un an

Autre raison: l'annonce de Brad Smith, président du géant de l'informatique Microsoft (+1,06%), qui a annoncé vendredi vouloir dépenser 80 milliards de dollars sur un an pour construire des centres de données nécessaires au déploiement des modèles et applications d'intelligence artificielle (IA) générative.

A New York, Nvidia (+3,43%) a enregistré un nouveau record en clôture, à 149,73 dollars l'action. Broadcom (+1,66%), AMD (+3,33%), ou Qualcomm (+1,28%) ont avancé, et Micron a été catapulté, progressant de 10,40%. En Europe, ASML s'est envolé de 8,69% à Amsterdam, STMicroelectronics de 7,86% à Paris et Infineon 8,18% à Francfort.

«Ingérence illégale»

FuboTV a été catapulté (+251,39%) après l'annonce lundi de la fusion entre Hulu, une plateforme de streaming qui appartient à Disney et Fubo, un service de streaming sur le sport, mettant ainsi fin à un litige en cours entre les deux entreprises américaines. En vertu de cet accord, Disney devient le «propriétaire majoritaire» de Fubo, avec 70% des parts, et l'équipe de direction actuelle de Fubo gérera la nouvelle entité, qui comprend aussi l'offre de télévision en direct sur Hulu.

U.S. Steel a été recherché (+8,14%) après que le groupe a annoncé qu'il intentait une action en justice au côté de Nippon Steel contre l'administration de Joe Biden pour «ingérence illégale» dans le projet d'acquisition du groupe américain par le sidérurgiste nippon.

Les cours du pétrole ont légèrement reculé lundi, minés par quelques prises de bénéfices après la hausse des prix de la semaine passée. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord a lâché 0,27% à 76,30 dollars, tandis que le baril de West Texas Intermediate a abandonné 0,54% à 73,56 dollars.