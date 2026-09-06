Après s'être rendus samedi à Moscou pour des négociations de paix, les négociateurs américains, emmenés par le gendre de Trump, Kushner, et l'envoyé spécial Witkoff, ont atterri en Ukraine. C'est là que les discussions se sont poursuivies avec Zelensky.

Natalie Zumkeller et AFP Agence France-Presse

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, porteurs selon le président Donald Trump d'une proposition destinée à mettre fin au conflit avec la Russie, ont débuté dimanche des pourparlers à Kiev, après avoir rencontré la veille Vladimir Poutine pendant trois heures à Moscou.

Il s'agit de la première visite en Ukraine de Steve Witkoff, un homme d'affaires proche de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président américain, depuis le début de leur travail de médiateurs.

Depuis son retour à la Maison Blanche début 2025, Donald Trump a amorcé plusieurs cycles de discussions pour trouver une issue à la guerre déclenchée par l'invasion russe de 2022, la plus meurtrière en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais ces tentatives n'ont jusqu'à présent mené à aucune avancée tangible.

Un voyage constructif

En provenance de Pologne, Steve Witkoff et Jared Kushner sont arrivés en train à la gare centrale de Kiev en fin de matinée. Ils ont ensuite débuté des pourparlers avec le président Volodymyr Zelensky. Et ces première discussions ont été «très significatives», a déclaré Steve Witkoff après la rencontre

«Nous espérons poursuivre cela aussi longtemps qu'il le faudra», a poursuivi l'émissaire américain. «Espérons que ce voyage aura permis de dégager de nouvelles pistes pour avancer. Je pense que nous avons beaucoup appris de ce voyage», a déclaré pour sa part Jared Kushner, selon un journaliste de l'AFP.

«Il y a déjà eu tellement trop de négociations»

Les négociations bloquent essentiellement sur la question territoriale, Moscou exigeant que l'armée ukrainienne se retire entièrement de la région orientale de Donetsk – son objectif prioritaire – ce que Kiev juge inacceptable.

«On espère que ces négociations résoudront quelque chose, en tant qu'Ukrainienne, je veux que cela ait lieu avec une préservation de nos territoires», affirme à l'AFP Ioulia, 41 ans, rencontrée à Kiev. Elle dit venir des territoires sous occupation russe et travailler comme femme de ménage. Iaroslav, 29 ans, un autre habitant de Kiev qui refuse de donner son nom de famille, est sceptique: «Il y a déjà eu tellement trop de négociations» sans que le paix n'advienne, affirme-t-il à l'AFP.

«Un certain nombre d'idées»

Vladimir Poutine s'est entretenu pendant trois heures samedi soir avec Steve Witkoff et Jared Kushner, une conversation que le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov a qualifiée de «constructive, extrêmement franche et empreinte de confiance». Selon M. Ouchakov, les représentants américains ont «présenté un certain nombre d'idées sur les voies possibles menant à un règlement». La partie russe «s'est dite confiante dans la réalisation des objectifs fixés», a-t-il ajouté, sans dévoiler ces derniers.

Un porte-parole de la Maison Blanche a par la suite déclaré à l'AFP que les deux émissaires avaient «discuté de plans substantiels pour les prochaines étapes, qui seront annoncés dans les semaines à venir». «La situation n'est bien sûr pas simple», a déclaré le président russe aux deux envoyés dans une vaste salle du Kremlin.

Le président américain n'a pas précisé si la proposition transmise par ses émissaires impliquait une cession de territoires de la part de l'Ukraine, comme il l'avait laissé entendre auparavant. Il a juste déclaré: «Nous avons une idée pour la paix». Il a par ailleurs attribué la guerre, qui a débuté avec l'invasion russe de février 2022, à un «problème de personnalité» entre MM. Zelensky et Poutine.

Suspension des frappes sur Kiev

A l'occasion de ces nouveaux pourparlers, Vladimir Poutine a décrété une cessation des frappes sur Kiev pour trois jours, de samedi jusqu'à lundi inclus. Volodymyr Zelensky a lui annoncé un arrêt des attaques visant Moscou pendant la même période. Ailleurs en Ukraine et en Russie, les hostilités se poursuivent.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Moscou a attaqué l'Ukraine avec 108 drones et des missiles S8000 Banderol, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne, affirmant en avoir abattu la plupart et précisant que 11 endroits du pays avaient néanmoins été touchés par ces bombardements.

Pour sa part, l'armée russe a affirmé avoir neutralisé 258 drones ukrainiens lancés sur la Russie pendant la nuit écoulée. Un incendie a touché une entreprise dans la ville de Riazan, au sud-est de Moscou, selon le gouverneur, le média russe ASTRA affirmant qu'il s'agissait d'une raffinerie.

Au moins trois civils ont été blessés en Ukraine lors de frappes pendant la nuit et la matinée de dimanche, selon les autorités locales, tandis qu'un homme a été tué et une femme blessée lors d'une attaque de drone ukrainien sur leur véhicule dans la région russe de Belgorod, selon les pouvoirs locaux.