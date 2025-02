Kiev laissé sur le carreau Russes et Américains vont nommer des négociateurs sur l'Ukraine

A Ryad, Russes et Américains ont convenu mardi de nommer des négociateurs sur l'Ukraine. Donald Trump, s'est dit «confiant» et a assuré qu'il pourrait rencontrer Vladimir Poutine avant la fin du mois. De quoi attiser l'inquiétude de Kiev et de l'Union Européenne.