Kiev dit avoir récupéré les corps de 1200 soldats décédés

14 blessés dans des frappes russes nocturnes à Kharkiv

De nouvelles frappes de drones nocturnes russes ont fait 14 blessés, dont quatre mineurs, à Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine visée quasiment tous les jours par des attaques aériennes.

Dans un message sur Telegram, les services de secours ont annoncé jeudi ce bilan, tandis que le gouverneur de la région, Oleg Synegoubov, a précisé qu'un garçon de deux ans, ainsi que trois adolescentes ans avaient été blessés.

Le maire, Igor Terekhov, a déclaré que les attaques avaient eu lieu entre 01H37 et 03H08 du matin et causé des incendies dans des bâtiments résidentiels et scolaires. Des débris sont tombés «près d'aires de jeu» pour enfants, a-t-il ajouté.

Source: AFP