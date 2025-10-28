Un petit avion transportant 12 personnes s'est écrasé mardi au Kenya, selon l'Autorité de l'aviation civile kényane. L'appareil se dirigeait vers le parc national du Masaï Mara depuis Diani. Les autorités enquêtent sur les causes de l'accident.

Un petit avion s'écrase et tue ses 12 passagers

Un petit avion transportant 12 personnes s'est écrasé mardi au Kenya, selon l'Autorité de l'aviation civile kényane. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Un petit avion avec 11 personnes à bord s'est écrasé mardi au Kenya, tuant tous les passagers à son bord, soit huit Hongrois et deux Allemands, ainsi que le capitaine kényan de l'appareil, a indiqué la compagnie aérienne Mombasa Air Safari Limited.

L'avion avait décollé de la station balnéaire touristique de Diani et faisait route vers le parc du Masaï Mara lorsqu'il s'est écrasé vers 05H30 (02H30 GMT), selon l'Autorité de l'aviation civile kényane (KCAA).

Le patron de Mombasa Air Safari a confirmé l'accident impliquant «un de (ses) avions» et indiqué que dix passagers – huit Hongrois, deux Allemands – et le commandant de bord kényan se trouvaient à bord.

Des accidents fréquents

«Malheureusement, il n'y a aucun survivant», a déclaré John Cleave dans un communiqué, citant des informations préliminaires, ajoutant qu'une équipe d'intervention d'urgence avait été mobilisée. «Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes touchées par ce tragique événement», a-t-il ajouté.

La KCAA avait plus tôt indiqué dans un communiqué publié sur la plateforme X que l'avion transportait 12 personnes, sans donner plus de détails, précisant toutefois que des agences gouvernementales s'étaient rendues sur place pour déterminer les causes de l'accident.

Les accidents de petits avions sont fréquents dans le pays d'Afrique de l'Est. En août, un avion léger appartenant à l'ONG médicale Amref s'est écrasé dans la banlieue de la capitale Nairobi, faisant six morts et deux blessés.