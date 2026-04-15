La police australienne enquête sur une plainte de Ruby Rose, qui accuse Katy Perry d'agression sexuelle à Melbourne en 2010. La chanteuse dément fermement ces accusations.

Accusée d'agression sexuelle par Ruby Rose, Katy Perry visée par une enquête

Accusée d'agression sexuelle par Ruby Rose, Katy Perry visée par une enquête

AFP Agence France-Presse

La police australienne a confirmé mercredi l'ouverture d'une enquête pour agression sexuelle, après que l'actrice australienne Ruby Rose a porté plainte contre la chanteuse Katy Perry.

Dans une série de publications depuis supprimées sur les réseaux sociaux, Ruby Rose a affirmé que la chanteuse américaine l'avait agressée dans une boîte de nuit à Melbourne il y a près de vingt ans. Mardi, l'actrice de 40 ans connue pour son rôle dans la série «Orange is the New Black» a déclaré avoir finalisé ses déclarations à la police et donc ne plus pouvoir s'exprimer publiquement sur l'affaire.

Katy Perry dément

Dans un communiqué adressé à l'AFP, la police de l'État de Victoria n'a pas nommé Katy Perry, mais a indiqué «enquêter sur une agression sexuelle remontant à 2010 et survenue à Melbourne». «L'enquête étant toujours en cours, il serait inapproprié de faire d'autres commentaires à ce stade», ajoute le communiqué.

«Les allégations diffusées sur les réseaux sociaux par Ruby Rose à propos de Katy Perry sont non seulement catégoriquement fausses, mais constituent également des mensonges dangereux et irresponsables», a démenti un représentant de la chanteuse, âgée de 41 ans, au magazine «Variety».