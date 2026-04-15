La police australienne a confirmé mercredi l'ouverture d'une enquête pour agression sexuelle, après que l'actrice australienne Ruby Rose a porté plainte contre la chanteuse Katy Perry.
Dans une série de publications depuis supprimées sur les réseaux sociaux, Ruby Rose a affirmé que la chanteuse américaine l'avait agressée dans une boîte de nuit à Melbourne il y a près de vingt ans. Mardi, l'actrice de 40 ans connue pour son rôle dans la série «Orange is the New Black» a déclaré avoir finalisé ses déclarations à la police et donc ne plus pouvoir s'exprimer publiquement sur l'affaire.
Katy Perry dément
Dans un communiqué adressé à l'AFP, la police de l'État de Victoria n'a pas nommé Katy Perry, mais a indiqué «enquêter sur une agression sexuelle remontant à 2010 et survenue à Melbourne». «L'enquête étant toujours en cours, il serait inapproprié de faire d'autres commentaires à ce stade», ajoute le communiqué.
«Les allégations diffusées sur les réseaux sociaux par Ruby Rose à propos de Katy Perry sont non seulement catégoriquement fausses, mais constituent également des mensonges dangereux et irresponsables», a démenti un représentant de la chanteuse, âgée de 41 ans, au magazine «Variety».