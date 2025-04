Paros et Mykonos, destinations touristiques prisées en Grèce, ont subi des inondations soudaines. À Paros, un cours d'eau a débordé, causant des dégâts importants. Les autorités ont pris des mesures préventives, fermant les écoles sur plusieurs îles voisines.

Les îles touristiques grecques de Paros et Mykonos en proie à de fortes inondations

Après Paros et Mykonos, d'autres îles des Cyclades s'attendent à faire face aux fortes précipitations. (Image d'illustration) Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Les îles grecques de Paros et Mykonos, très prisées par les touristes lors de la saison estivale, ont été frappées par des inondations soudaines lundi soir et les fortes pluies devaient se poursuivre mardi dans la région, ont indiqué des responsables locaux. Aucune victime n'a été rapportée pour l'heure.

Le maire de Paros, Costas Bizas, a indiqué qu'un cours d'eau était sorti de son lit dans le village de pêcheurs de Naoussa, inondant des commerces et des habitations et emportant près de 40 véhicules. L'agence de protection civile avait averti lundi que les résidents de Paros et Mykonos devaient rester à l'intérieur.

D'autres îles se préparent

Les fortes précipitations devraient se déplacer ensuite vers les îles de Chios, Samos et Ikaria. Selon les services météo, les pluies accompagnées de vent pouvant aller jusqu'à 74 Km/h représentent un «danger» et devraient persister mardi.

Les écoles ont été fermées à titre préventif sur les îles de Paros, Mykonos, Rhodes, Kos, Kalymnos, Symi et Tilos.