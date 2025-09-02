il y a 21 minutes

Une carte militaire russe intrigue: Moscou veut-il marcher jusqu'au Danube?

Une vidéo venue de Russie a fait naître de nouvelles inquiétudes en Europe: on y aperçoit, derrière le chef d'état-major Valeri Guerassimov, une carte militaire qui semble tracer une ligne passant par l'Ukraine jusqu’en Moldavie et en Roumanie.

La carte au fond à gauche suscite actuellement la controverse. Crédit : X/nextatv

Beaucoup y voient le signe que Moscou envisage non seulement de s’emparer des régions ukrainiennes de Mykolaïv et d'Odessa, mais aussi d'avancer jusqu'au Danube. De tels objectifs n’ont pourtant jamais été évoqués lors des discussions, déjà fragiles, autour d’un éventuel accord de paix.

Ces zones figurent cependant depuis longtemps dans les ambitions russes: leur conquête priverait l’Ukraine d’un accès à la mer Noire et lui ôterait des centres industriels stratégiques.

Voici les zones marquées. Crédit : Nextatv sur X.

La carte a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. «Ils ont clairement perdu la raison», pouvait-on lire dans un message largement relayé. Mais certains observateurs appellent à la prudence. «Ce n’est pas un secret que les Russes aiment insérer des symboles et des informations destinés à l'opinion publique», a commenté sur X l’activiste roumain Radu Hossu.