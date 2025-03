Trump fait bondir les cryptos jusqu'à 64% en quelques tweets

Trump prévoit d'inclure les cryptomonnaies dans une nouvelle réserve stratégique des Etats-Unis. Il cite le bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, le Solana et le Cardano comme favoris. Cette annonce a entrainé des hausses significatives des cours de ces monnaies.

1/5 Pour sa deuxième présidence, Donald Trump mise beaucoup sur la crypto. Photo: keystone-sda.ch

Patrik Berger

Donald Trump a donné un nouvel élan aux cryptomonnaies avec une série de tweets sur son réseau social Truth Social. Pour rappel, à la fin de la semaine, le bitcoin ne valait plus que 78'273 dollars et l'euphorie des débuts de la présidence de Trump semblait s'être dissipée. Mais ce lundi, il se situe à nouveau à plus de 94'000 dollars. Ce qui représente une hausse de 20% en seulement quelques heures.

«Je ferai en sorte que les Etats-Unis soient la capitale mondiale de la crypto», écrit Donald Trump. Ce dernier veut intégrer, pour la première fois, des cryptomonnaies dans une nouvelle réserve stratégique des Etats-Unis. Elle doit «donner un coup de pouce à ce secteur important après des années d'attaques corrompues par l'administration Biden», écrit-il. Le président américain cite ensuite cinq monnaies sur lesquelles il compte. Le bitcoin et l'éther doivent être «le cœur» de cette réserve, selon Trump. «J'adore l'Ethereum et le Bitcoin!», exprime le président. Dans sa série de tweets, il cite aussi Ripple, Solana et Cardano.

Trois cryptos presque inconnues

Très vite, les valeurs de ces crypto-monnaies ont crevé le plafond. Le fait que les Etats-Unis intègrent d'autres crypto-monnaies que le bitcoin dans la nouvelle réserve nationale est une surprise. Les cours ont donc réagi de manière euphorique: l'Ethereum a affiché une hausse de 22%, Ripple de 38%, Solana de 20% et Cardano de 64%.

Avec son annonce, Donald Trump a fait en sorte que les marchés des cryptomonnaies récupèrent presque entièrement les pertes des derniers jours. À noter que, durant son premier mandat, Trump était un critique des crypto-monnaies. Pendant sa nouvelle campagne électorale, il a toutefois opéré un virage à 180 degrés. En contrepartie, il a reçu des dons de plusieurs millions de dollars de la part du secteur, qui espère que le gouvernement Trump lui accordera plus de liberté.

Conférence sur la crypto à la Maison Blanche

Trump devrait dévoiler vendredi les détails de cette nouvelle politique lors d’une grande conférence sur les cryptomonnaies. Les experts s’attendent à ce que les cours continuent de grimper d’ici là. En novembre, le Bitcoin avait déjà fortement augmenté, atteignant un record de plus de 109'000 dollars le 20 janvier, jour de l’investiture de Trump.