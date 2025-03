La politique monétaire américaine et un récent piratage freinent l'essor des cryptomonnaies. Le bitcoin, plus stable, a mieux résisté que ses concurrents, alors que l'impact des mesures de Donald Trump sur le secteur reste à confirmer.

1/5 En chute libre, le cours du bitcoin baisse considérablement. Photo: Shutterstock

Nicola Imfeld

En novembre, l'euphorie était à son comble dans le monde des cryptomonnaies: Donald Trump remportait les élections aux États-Unis et entrait à la Maison Blanche en tant que premier «crypto-président». Cette perspective, combinée aux ambitions de dérégulation des républicains, a suffi à enflammer les cours des cryptos, entraînant une succession de records. Ainsi, le bitcoin a dépassé les 106'000 dollars, tandis que d'autres monnaies numériques enregistraient également des gains spectaculaires.

Mais depuis le début de l'année, la frénésie autour des cryptos s'est essoufflée. Le bitcoin a perdu jusqu'à 19% par rapport à son sommet historique, tandis que l'ether, deuxième plus grande cryptomonnaie au monde, a chuté de 40%. Certains meme coins – des cryptomonnaies particulièrement volatiles – ont même vu leur valeur s'effondrer de 70%. «Différents facteurs se conjuguent actuellement», explique à Blick le crypto-entrepreneur Rino Borini, qui enseigne notamment ce sujet à la Haute école d'économie de Zurich.

«Un bank run!»

Selon Rino Borini, la politique monétaire américaine constitue un frein pour les cryptomonnaies. La banque centrale, la Fed, a récemment signalé qu'elle ralentirait le rythme des baisses de taux, voire qu'elle pourrait marquer une pause. Une telle situation réduit l’attrait des placements à risque, comme les cryptos.

À cela s’ajoute le récent piratage de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Bybit, au cours duquel 1,4 milliard de dollars ont été dérobés. «Cet événement a déstabilisé de nombreux investisseurs, incitant certains à retirer leurs fonds. On assiste en quelque sorte à un bank run», explique Rino Borini.

La chute du bitcoin sous le seuil symbolique des 100'000 dollars, puis sous les 90'000 dollars mardi, a encore renforcé ce climat d’incertitude. «Mais ces fluctuations font partie intégrante du marché des cryptomonnaies», tempère Rino Borini. «Si l’on regarde les 13 dernières années, le mois de février a été positif pour le bitcoin à dix reprises. Cette année, ce ne sera probablement pas le cas. Mais je reste optimiste pour 2025.»

Pourquoi le bitcoin est plus stable que les autres cryptos?

Dès janvier, Rino Borini prévoyait un cours du bitcoin à 150'000 dollars, voire 250'000 dollars d’ici 18 à 24 mois. «Le bitcoin est le roi des cryptomonnaies, c’est pourquoi il a connu la baisse la plus modérée», explique l’expert. Contrairement aux fortes pertes subies par d’autres cryptos, le bitcoin a mieux résisté. «Cela témoigne de sa puissance et de sa taille», poursuit Rino Borini. «Le bitcoin reste volatil, mais dans une moindre mesure que la plupart des autres monnaies numériques.»

Concernant Donald Trump, l’expert souligne que «le président américain a pris diverses mesures dès le début de son mandat». Par exemple, il a mis en place un groupe de travail sur les cryptomonnaies et a choisi Paul Atkins pour diriger la SEC, l’autorité de régulation des marchés boursiers, avec une approche favorable à ce secteur. «Tous ces éléments auront un impact positif sur l’industrie des cryptos», estime Rino Borini. «Mais il faudra encore un certain temps avant que ces évolutions se reflètent dans les cours.»

«Avec Trump, il faut être prêt à tout»

Il est donc clair que la clé de la vigueur des cours de la crypto se trouve désormais dans le bureau ovale. «Avec Trump, il faut s'attendre à tout. Mais je pense qu'il est sérieux en ce qui concerne la promotion de la crypto et de la blockchain et qu'il voit effectivement dans le bitcoin une réserve monétaire sérieuse», déclare Rino Borini. Il pense que le président américain veut consolider la domination financière des Etats-Unis avec les monnaies numériques et maintenir le dollar américain comme élément central de la stratégie de puissance américaine.

Reste que, depuis son investiture, le président américain est resté quasiment silencieux sur les cryptomonnaies. Une attitude qui n’inspire guère confiance aux investisseurs et soulève une question essentielle: prend-il réellement au sérieux l’avenir des monnaies numériques?