Sévère tempête de neige dans l'est des Etats-Unis

Une tempête hivernale dévastatrice frappe les États-Unis, menaçant plus de 60 millions de personnes. Des chutes de neige record sont attendues dans certaines régions, avec jusqu'à 61 cm prévus dans l'Est du pays.

Le Service météorologique national (NWS) a prévenu des risques de verglas, neige et vents violents de l'ouest du Kansas jusqu'aux Etats côtiers du Maryland, du Delaware et de la Virginie (archives). Photo: Carolyn Kaster

ATS Agence télégraphique suisse

Une dangereuse tempête hivernale s'est abattue dimanche sur les États-Unis, où des millions de personnes dans la moitié est du pays sont menacées par le blizzard. Certaines localités devraient enregistrer les plus importantes chutes de neige des dix dernières années. Plus de 60 millions de personnes se trouvent sur la trajectoire de la tempête, qui devrait balayer la moitié est des Etats-Unis avec de l'air arctique jusqu'à lundi et entraîner de fortes perturbations des déplacements.

Le Service météorologique national (NWS) a prévenu des risques de verglas, neige et vents violents de l'ouest du Kansas jusqu'aux Etats côtiers du Maryland, du Delaware et de la Virginie, soit sur une bande de territoire large de 2400 kilomètres. «Une tempête hivernale perturbatrice affectera les plaines centrales jusqu'au centre de l'Atlantique jusqu'à lundi, avec de fortes chutes de neige généralisées et des accumulations de glace», précise le NWS dans son dernier bulletin.

L'agence a averti que les régions allant du nord-est du Kansas au centre-nord du Missouri connaîtraient «les plus fortes chutes de neige depuis dix ans». Les scientifiques affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves en raison du changement climatique provoqué par l'homme. La première grande tempête de 2025 a déjà provoqué la fermeture momentanée samedi de l'aéroport international de Kansas City, «en raison d'une accumulation rapide de glace». Les vols ont ensuite repris après le dégagement des pistes, a précisé le maire de Kansas City, Quinton Lucas.

Jusqu'à 61 centimètres de neige

Certaines localités des Etats de New York et de Pennsylvanie, dans l'est du pays, seront confrontées à une neige abondante en provenance des Grands Lacs, qui pourrait totaliser 61 centimètres, selon le NWS. Un blizzard est attendu sur les plaines centrales tôt dimanche, rendant les déplacements «extrêmement dangereux, avec des routes impraticables et un risque élevé pour les automobilistes de se retrouver bloqués», prédit le NWS. La capitale des Etats-Unis, Washington, pourrait être recouverte d'un manteau neigeux de 12 centimètres ou plus, allant jusqu'à 25 cm dans les zones avoisinantes.

Les températures devraient plonger, dans certains endroits, en dessous des 18 degrés Celsius, avec des fortes rafales de vent aggravant la situation. Des orages violents sont attendus dans la vallée inférieure du Mississippi. De la pluie verglaçante et de la neige fondue sont prévues du Kansas, et en allant vers l'est jusqu'au Kentucky et à la Virginie, avec des risques de chute d'arbres et de lignes électriques. Les gouverneurs du Kentucky, du Missouri et de la Virginie ont déclaré l'état d'urgence dans leurs Etats.