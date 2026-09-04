Deux ex-employées de Julio Iglesias ont déposé une nouvelle plainte pour agression sexuelle et travail forcé. Les faits, survenus en 2021 aux Bahamas et en République dominicaine, pourraient être jugés en Espagne.

AFP Agence France-Presse

Deux ex-employées du chanteur espagnol Julio Iglesias ont déposé une nouvelle plainte contre lui pour agression sexuelle et travail forcé, a annoncé vendredi l'ONG Women's Link Worldwide qui les représente. Une première plainte déposée en janvier contre la star des années 1970 et 1980, qui a vendu plus de 300 millions de disques, avait été classée par la justice espagnole, s'estimant incompétente pour juger ces faits qui se seraient déroulés aux Bahamas et en République dominicaine.

Les deux femmes, une employée de maison et une kinésithérapeute, affirment avoir subi des agressions sexuels et d'autres mauvais traitements quand elles travaillaient dans des propriétés d'Iglesias dans ces deux pays en 2021. Julio Iglesias, 82 ans, avait dénoncé des accusations «absolument fausses», affirmant n'avoir jamais «agressé, contraint ou manqué de respect à quelque femme que ce soit».

Infraction hors d'Espagne

Selon Women's Link Worldwide, les deux femmes ont déposé jeudi une nouvelle plainte pour notamment «harcèlement sexuel et agression sexuelle» et «travail forcé et dégradant». L'organisation affirme que les tribunaux espagnols sont compétents en vertu d'une loi qui «permet d'enquêter sur/ et de poursuivre des infractions commises à l'étranger lorsqu'il existe des liens pertinents avec l'Espagne».

«Si une personne espagnole commet une infraction hors d'Espagne, l'Espagne peut la juger, à condition que ce même acte soit également considéré comme une infraction dans le pays où il s'est produit», a précisé Women's Link dans un communiqué. «L'État espagnol est tenu de garantir un égal accès à la justice, indépendamment de l'identité de la personne mise en cause», a déclaré la directrice exécutive de Women's Link, Jovana Rios Cisnero.

En janvier, le parquet avait indiqué que sa décision de classement n'empêchait pas les deux femmes de déposer leur plainte dans d'autres juridictions. Interprète de «Je n'ai pas changé», ou «Manuela», Julio Iglesias avait vu sa carrière décoller dans les années 1970 jusqu'à devenir l'artiste hispanophone ayant vendu le plus de disques dans le monde. Icône d'une génération d'Espagnols au sortir de la dictature de Franco, restée une figure respectée, Julio Iglesias avait bâti son succès sur une image de «Latin lover».