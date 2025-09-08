DE
Les auteurs neutralisés
Quatre morts et plusieurs blessés après une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est

Deux assaillants ont ouvert le feu lundi dans un carrefour de Jérusalem-Est. Selon un service de secours israélien, l'attaque a fait quatre morts et blessé plusieurs personnes. Les auteurs ont été «neutralisés», selon les informations de la police et secours israéliens.
L'attaque a visé un bus.

Plusieurs personnes ont été tuées et blessées par balles à Jérusalem. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué que l'attaque avait fait 4 morts et une quinzaine de blessés. «Les secouristes et ambulanciers ont constaté le décès de quatre personnes, un homme d'environ 50 ans et trois hommes dans la trentaine», a indiqué le Magen David Adom.

Il a précisé que cinq personnes parmi les blessées avaient été évacuées vers des hôpitaux. Il explique avoir envoyé des équipes de secours sur place après avoir reçu des appels à propos d'une attaque ayant fait des blessés à Ramot, quartier de Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. 

Auteurs «neutralisés»

Un porte-parole de la police a indiqué sur la chaîne 12 de la télévision israélienne que «deux terroristes» avaient été «neutralisés» après avoir ouvert le feu et fait «plusieurs blessés», sans préciser si les assaillants avaient été tués. Selon des médias israéliens, l'attaque a visé notamment un bus.

Développement suit

